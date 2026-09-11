La inflación de agosto fue la más baja en 14 meses: qué pasó con la canasta básica y los precios núcleo

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional registró un incremento del 1,7% en agosto, consolidando la desaceleración tras el 2,1% de julio y anotando la variación más baja de los últimos 14 meses. Pese a que el dato fue celebrado por el Gobierno nacional como un hito de la gestión de Javier Milei, la estructura interna del índice y la evolución de los costos de vida de primera necesidad encendieron señales de cautela en el sector financiero y productivo.

En diálogo con Río Negro Radio, el periodista especializado en Economía Pablo Wende puntualizó sobre la euforia oficial: «Yo sé que el gobierno lo gritó casi como el gol a los ingleses, pero no sé si da para tanto. La inflación núcleo fue de 1,8% y no baja de ahí hace cuatro meses; el proceso de desinflación se mantiene a flote, pero está difícil de quebrar hacia abajo».

El piso de la inflación núcleo y las metas para fin de año

El retroceso mensual estuvo impulsado en gran medida por la normalización de los sectores vinculados al turismo y el ocio tras el receso invernal. No obstante, al aislar los componentes regulados y estacionales, la inflación núcleo se mantuvo estancada en 1,8%, revelando la resistencia del bloque mayoritario de los precios a profundizar la caída.

Respecto a la posibilidad de que el índice mensual empiece a mostrar cifras cercanas a cero, Wende fue categórico: «Está totalmente descartado que la inflación minorista empiece con cero. La prueba real es si en algún mes puede llegar a perforar el 1,5%, y el único candidato con baja estacionalidad para que eso ocurra es noviembre, aunque lo veo muy difícil».

Aun con esa meseta, el especialista remarcó que sostener estos números permitiría llevar la inflación interanual —actualmente situada por encima del 33%— a niveles cercanos al 20% hacia mediados del año próximo, lo que constituiría un activo electoral determinante para el oficialismo.

El salto de la canasta básica y la presión en la Patagonia

El aspecto más crítico de la última medición residió en la Canasta Básica Total (CBT), que anotó un incremento del 2,6%, superando con holgura la inflación promedio. Con este ajuste, un grupo familiar tipo necesitó 1.600.000 pesos para no caer bajo la línea de pobreza, un umbral que en las provincias del sur adquiere dimensiones más severas.

«En la zona de la Patagonia el costo de vida es más alto y ya estamos hablando de una canasta cercana a los 2 millones de pesos», advirtió Wende.

Además, alertó sobre el acumulado de los últimos doce meses: «La canasta básica subió 39%, casi un 40% interanual. Como ni los salarios ni los planes sociales aumentaron a ese ritmo, cuando se conozca la próxima medición del Indec vamos a ver un incremento de la pobreza; más gente quedó debajo de ese umbral».

Economía enfriada: la brecha entre el petróleo y la industria

El escenario de precios convive con una actividad productiva que muestra marcadas asimetrías. Mientras que el Producto Bruto Interno (PBI) proyecta un modesto avance de entre 2% y 2,2% anual, sectores como la energía crecen a tasas superiores al 20%, apalancados por cotizaciones internacionales del petróleo en torno a los 108 dólares y un superávit comercial que apunta a los 30.000 millones de dólares.

«Estamos en una economía enfriada porque el consumo interno no reacciona. Las tarifas subieron 500% desde 2023 contra un 300% de los alimentos; el pago de servicios quitó margen para el resto de las compras», analizó Wende.

Esta disparidad también se refleja territorialmente. Mientras que en Neuquén se crearon 148 empresas al amparo de las inversiones en Vaca Muerta, los distritos fabriles exhiben fuertes bajas, como el cierre de más de 3.000 firmas en Santa Fe y la pérdida de más de 250.000 empleos formales en el país: «Hay un gran problema con los centros urbanos y los talleres industriales que no pueden competir frente a la apertura. El modelo genera ganadores en la minería y la energía, pero son procesos de largo plazo y la reactivación no ocurre de la noche a la mañana».

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