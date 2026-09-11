Axel respondió a la fuerte acusación de su exvestuarista y evalúa una contrademanda: qué dijo

Axel rompió el silencio luego de las acusaciones de Griselda, su exvestuarista, quien reclamó públicamente una deuda por prendas y aseguró haber vivido una situación “muy incómoda” mientras trabajaba con el cantante. El músico rechazó esa versión, explicó el origen del conflicto económico y reveló que sus abogados evalúan iniciar una contrademanda por una posible extorsión.

El conflicto salió a la luz luego de que Griselda brindara una entrevista a LAM (América TV), donde contó que mantuvo durante años un vínculo laboral con Axel y aseguró que quedaron pendientes pagos y prendas de vestuario. Además, relató un episodio que, según su versión, habría “traspasado los límites” y la llevó a tomar distancia del artista.

Ahora, Axel decidió responder y negó categóricamente haber tenido un comportamiento inapropiado.

Axel respondió a la acusación de su exvestuarista

La periodista Pilar Smith contó que se comunicó con el cantante para conocer su versión. Según explicó, Axel se encuentra afectado por la situación debido al vínculo personal que había construido con Griselda y su familia.

El músico sostuvo que el conflicto comenzó por una diferencia económica entre su exvestuarista y la persona de su equipo encargada de gestionar los pagos.

“Trabajamos diez meses y después surgió una diferencia económica con la persona de mi equipo que manejaba esos pagos. Ella decía que se le debía una plata y desde mi equipo me decían otra cosa. Yo estaba completamente ajeno a esa discusión”, explicó.

Axel negó “categóricamente” haber tenido un comportamiento inapropiado

Según la versión del cantante, el conflicto escaló cuando recibió una carta documento y posteriormente participó de una mediación.

“Hace aproximadamente un mes y medio recibo una carta documento, vamos a una mediación, y un reclamo que originalmente era de dos millones y pico termina convirtiéndose en un pedido de 100 millones, incorporando además una supuesta situación de incomodidad conmigo, un comportamiento inapropiado”, relató.

Frente a esa acusación, Axel fue contundente: “Eso lo niego categóricamente”.

Axel evalúa una contrademanda por una “posible extorsión”

El artista también reveló que el caso ya está en manos de sus abogados y que analizan avanzar legalmente contra su exvestuarista.

“Mis abogados incluso están evaluando una contrademanda por una posible extorsión, por la manera en que se vinculó ese reclamo económico con esta acusación”, sostuvo.

La periodista también indicó que habló con Fernando Burlando, abogado de Axel, quien respaldó al cantante frente a las acusaciones.

“Todos se aprovechan. Una gran injusticia lo que le está pasando a Axel, realmente no lo merece”, fue la respuesta atribuida al letrado.

Qué dijo Axel sobre la deuda que reclama Griselda

Más allá de rechazar las acusaciones sobre su comportamiento, Axel aseguró estar dispuesto a pagar cualquier deuda que efectivamente pueda comprobarse.

“Si existe una deuda real, la quiero pagar. Dije: ‘Díganme cuánto quedó pendiente y me ocupo yo personalmente y reconozcamos incluso el tiempo transcurrido’”, afirmó.

Sin embargo, marcó un límite respecto del monto que, según su versión, ahora le reclaman: “No quiero deberle un peso a nadie que haya trabajado conmigo. Lo que no voy a hacer es aceptar un reclamo de 100 millones asociado a una acusación que niego absolutamente”.

Finalmente, el cantante reconoció que la situación lo afectó especialmente por el vínculo que mantenía con la mujer: “Me duele porque yo a esta chica la quería, conocí a su familia y vi crecer a su hijo”.

Con información de PrimiciasYa