Acusan de terrorista al copiloto que atacó al comandante de Flydubai

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos afirmaron este sábado que el copiloto de un vuelo de Flydubai con destino a Israel intentó cometer un “acto terrorista” durante el trayecto y atacó al comandante con el hacha de emergencia de la cabina.

El copiloto de Flydubai fue acusado de planear un acto terrorista

El incidente ocurrió el miércoles en un vuelo que cubría la ruta Dubái-Tel Aviv, con 174 pasajeros a bordo. Según el fiscal general de Emiratos, Hamad Saif Al Shamsi, el copiloto agredió al comandante e intentó tomar el control de la aeronave. El piloto logró abrir la puerta de la cabina, mientras pasajeros y tripulantes redujeron al atacante.

El avión perdió unos 17.000 pies de altitud en aproximadamente un minuto y finalmente realizó un aterrizaje de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita.

El copiloto permanece detenido en Emiratos y, aunque su nacionalidad no fue confirmada oficialmente, una fuente saudita citada por AFP indicó que se trata de un ciudadano omaní. Varios medios lo identificaron como Hamam al-Hammami y señalaron que había sido apartado de tareas de vuelo en Omán por sospechas vinculadas con sus opiniones extremistas.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que el sospechoso habría sido objeto de un “adoctrinamiento islamista radical” e intentó estrellar el avión. Medios internacionales también reportaron antecedentes de investigaciones sobre sus supuestas ideas radicales y la posible posesión de material extremista.

Las autoridades continúan investigando el episodio y su eventual motivación. Este sábado, un vuelo con pasajeros israelíes procedente de Emiratos volvió a aterrizar en Tel Aviv tras la suspensión de operaciones provocada por el incidente.