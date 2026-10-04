¿Cuándo será el juicio por el basurero petrolero de Neuquén?

Después de seis años de investigación, la responsabilidad por el basurero petrolero de Neuquén tiene fecha de juicio para marzo. Lo definió la Oficina Judicial Penal (Ofiju), a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) tiene pendiente una queja de los tres empresarios imputados de contaminar el ambiente en el Parque Industrial (PIN).



La apertura será el lunes 15 de marzo y la audiencias fueron programadas hasta el 23 de abril. La Asociación de Abogados Ambientalistas de la Argentina, que fue denunciante y es uno de los querellantes junto con la APDH Neuquén, informó de que el proceso involucrará unos 150 testigos.

“Como lo reclamamos desde el inicio, toda esa evidencia será discutida en un juicio oral y público, para que el pueblo neuquino sepa la verdad de lo que sucede en su territorio”, informaron a través de sus redes. Recordaron que tras años de impugnaciones “e intentos de cerrar la causa sin juicio”, todo será discutido públicamente en la órbita judicial.

Consideraron que se trata de uno de los episodios más graves de contaminación vinculado a la extracción del petróleo en Vaca Muerta, donde los residuos peligrosos fueron depositados (en el actual emplazamiento del Distrito 6) sobre terrenos sin impermeabilizar, afectando el aire y tierra destinadas a la expansión urbana.

La urbanización de lotes con servicios en el D6 está frenada por la montaña de contaminantes que avanzó hacia la calle Soldi, por donde debían ir los nexos de los servicios (foto Oscar Livera)

Los tres acusados lograron el año pasado que se les diera una probation, que luego fue revocada por la Impugnación. Aunque está fijada la fecha, está en vigencia un último recurso ante el TSJ, que deberá definir antes del 5 de noviembre.