La semana arranca sin alertas en Neuquén y Río Negro, pero el martes 6 llega la lluvia: en dónde esperan nieve

El comienzo de la semana en Neuquén y Río Negro se presentará mayormente estable en los valles y la costa, sin avisos meteorológicos vigentes para la jornada del lunes. Las condiciones generales incluirán cielos con nubosidad variable y temperaturas templadas, aunque el panorama será distinto hacia la franja cordillerana, donde la inestabilidad comenzará a manifestarse desde temprano con el avance progresivo de las precipitaciones a lo largo del mapa.

Sin embargo, el escenario cambiará drásticamente para el martes 6 de octubre, momento para el cual el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de nivel amarillo por lluvia. Esta advertencia abarca el este y centro de la provincia de Neuquén, así como la zona del Alto Valle en el noroeste de Río Negro. En toda esta área geográfica, se prevé que las lluvias sean persistentes y de variada intensidad, con valores de precipitación acumulada que oscilarán entre los 10 y 30 milímetros, cifras que incluso podrían ser superadas de manera puntual.

En paralelo a las precipitaciones líquidas, el organismo nacional emitió una segunda alerta amarilla, en este caso por nevadas, que afectará el martes al noroeste de la provincia de Neuquén. El reporte oficial indica que la zona cordillerana será impactada por nevadas persistentes de variada intensidad, proyectando una acumulación de nieve de entre 10 y 30 centímetros. Además, el pronóstico aclara que, en las regiones de menor elevación dentro de dicha área de cobertura, estas precipitaciones podrían darse directamente en forma de lluvia.

Pronóstico en Neuquén y General Roca

Para la ciudad de Neuquén, el primer día de la semana presentará nubosidad variable, partiendo de una temperatura mínima de 7°C durante la mañana hasta alcanzar una máxima de 18°C por la tarde, con ráfagas de viento matutinas de entre 51 y 59 km/h pero sin pronóstico de lluvias. El panorama se tornará inestable a partir del martes 6 de octubre, coincidiendo con la alerta meteorológica, ya que las precipitaciones iniciarán en la madrugada y se intensificarán desde la mañana hasta la noche con un 40% a 70% de probabilidad de chaparrones, en una jornada con máximas de 17°C y ráfagas vespertinas y nocturnas de hasta 59 km/h.

En General Roca, por su parte, el lunes transcurrirá con condiciones muy similares, manteniendo el cielo de mayormente nublado a parcialmente nublado, sin precipitaciones y con un termómetro que variará entre los 6°C y los 19°C. La situación en esta localidad cambiará el martes con la llegada de un frente lluvioso continuo que dejará precipitaciones desde la madrugada hasta la noche, registrando temperaturas entre los 11°C y los 18°C, sumado a ráfagas de viento vespertinas y nocturnas que también alcanzarán velocidades de entre 42 y 59 km/h.

Pronóstico en Bariloche y San Martín de los Andes

San Carlos de Bariloche iniciará la semana con un lunes marcadamente frío e inestable, registrando una temperatura mínima de -2°C y una máxima de 8°C, junto a lluvias y nevadas durante la mañana y la tarde, acompañadas por ráfagas matutinas de 42 a 50 km/h. Esta localidad mantendrá un clima invernal el día martes, con un cielo mayormente nublado al comienzo de la jornada que derivará en chaparrones lluviosos hacia la tarde y la noche, manteniendo el termómetro acotado entre los 2°C y los 5°C, también con presencia de ráfagas vespertinas.

Por el lado de San Martín de los Andes, el lunes presentará una mínima de 2°C y una máxima de 9°C, con lluvias y nevadas previstas principalmente para los períodos de la mañana y la noche, manteniendo una persistente nubosidad durante la tarde. Para el día martes, las condiciones de mal tiempo continuarán afectando a esta ciudad cordillerana: la mañana estará dominada por lluvias y nevadas, fenómeno que rotará exclusivamente a lluvias hacia la tarde y la noche, en un día sumamente frío donde la máxima no superará los 5°C y habrá ráfagas de viento de hasta 50 km/h por la tarde.

Pronóstico en Viedma

A diferencia del resto del territorio, la Costa Atlántica rionegrina se mantendrá al margen de las alertas meteorológicas y de las precipitaciones durante el inicio de la semana. Viedma vivirá un lunes estable con cielo parcialmente nublado desde la mañana hasta la tarde, partiendo de una mínima de 8°C hasta alcanzar unos agradables 18°C de temperatura máxima, aunque se registrarán ráfagas de viento de entre 42 y 50 km/h puntualmente durante el período vespertino.

El día martes continuará con esta misma tónica de estabilidad en la capital provincial, esquivando completamente el frente de tormentas que sí afectará a los valles. El cielo en Viedma se presentará mayormente nublado a lo largo de toda la jornada, registrando un leve descenso en la temperatura que ubicará la máxima en 16°C y la mínima en 8°C. Al igual que en la jornada anterior, las precipitaciones serán nulas y el viento soplará con ráfagas regulares que rondarán los 42 a 50 km/h durante la tarde, antes de calmarse para la llegada de la noche.

Alerta por nieve en la cordillera

La alerta amarilla por nieve emitida por el Servicio Meteorológico Nacional abarcará una extensa porción de la cordillera neuquina. El aviso oficial comprende específicamente a las zonas cordilleranas de los departamentos de Aluminé, Chos Malal, Loncopué, Minas, Picunches y Ñorquín, con la aclaración oficial de que en las áreas de menor elevación las precipitaciones se darán en forma de lluvia.

En cuanto a la ventana temporal de mayor impacto, el mapa oficial del organismo detalla que el fenómeno se concentrará de lleno durante la jornada del martes 6 de octubre. La alerta comenzará a regir desde las primeras horas de la madrugada y se extenderá de forma ininterrumpida a lo largo de la mañana, la tarde y la noche, abarcando las 24 horas del día con precipitaciones constantes en la franja fronteriza