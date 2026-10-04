Alcoholemia en Centenario | Un conductor marcó 2,23 g/l: reforzarán los controles tras siete casos positivos

El operativo se realizó durante la madrugada de este domingo sobre calle Belgrano, en el Casco Viejo de Centenario.

Un conductor registró 2,23 gramos de alcohol por litro de sangre durante un control de alcoholemia realizado este domingo de madrugada en Centenario. Fue el valor más alto de los siete resultados positivos detectados entre 53 pruebas realizadas por la Dirección Provincial de Seguridad Vial.

El operativo se desarrolló entre las 2:45 y las 6 sobre calle Belgrano, en el Casco Viejo de la ciudad. De los controles, 46 dieron resultado negativo y siete fueron positivos. Tras el resultado, el organismo anunció que reforzará y endurecerá los operativos preventivos.

El registro más alto

El dato central del procedimiento fue la alcoholemia de 2,23 g/l detectada en uno de los conductores. Los otros seis casos también derivaron en actuaciones.

En total, se labraron siete actas contravencionales por alcoholemia positiva. Además, hubo otras dos por falta de documentación para circular y carencia de licencia de conducir.

Nueve vehículos secuestrados

El operativo terminó con nueve vehículos secuestrados. Seguridad Vial señaló que los resultados motivaron intensificar los controles preventivos.

El objetivo, según se informó, es fortalecer la seguridad vial, prevenir siniestros y desalentar conductas de riesgo al volante. La medida contempla un endurecimiento de los operativos luego de las infracciones detectadas de madrugada.

Participación de distintas fuerzas

El procedimiento contó con la colaboración de las Comisarías 5° y 52° de Centenario, Tránsito y Transporte municipal, Tránsito Policial de Villa Obrera, la Comisaría 49° de Vista Alegre y la Dirección Tránsito Policial Neuquén.