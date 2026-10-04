Lionel Messi llegó al predio de la AFA y se prepara para su despedida de la Selección Argentina

Lionel Messi llegó al predio de la AFA en Ezeiza y se sumó a la última concentración de la Selección Argentina antes de su despedida. El capitán del equipo dirigido por Lionel Scaloni se prepara para disputar su último partido con la Albiceleste en el país, ante Benín. El crack rosarino había aterrizado durante el fin de semana en Rosario y esta tarde se reencontró con sus compañeros.

La AFA confirmó la llegada de Messi al predio con un posteo en sus redes sociales. “¡Bienvenido, Capitán! La emoción es total”, escribieron. Además, la publicación estuvo acompañada por fotos en las que se puede ver al rosarino distendido, con lentes de sol, mientras baja de una combi y se reúne con Claudio “Chiqui” Tapia.

Tal como estaba previsto, la Pulga no jugó frente a Bolivia en Córdoba y tampoco en la goleada contra Burkina Faso, pero sí lo hará en el Monumental este martes desde las 20, en el tercer y último compromiso de esta ventana.

Por ser su última presentación con esta camiseta, el astro vestirá una camiseta especial, que quedará en su museo personal junto a la montaña de títulos y galardones. La remera tendrá dos franjas verticales grandes de color celeste y una blanca en el medio, con el sol de la bandera nacional en el centro. Además, su nombre y los números estarán en dorado.

Con respecto al seleccionado nacional, Messi arribó porque este domingo desde las 18.30 se entrenaron bajo las órdenes del cuerpo técnico y el lunes será la última práctica -con horario a confirmar- antes del cruce contra Benín. También se espera que tanto él como Scaloni brinden declaraciones en la previa al encuentro.

Con información de TyC Sports