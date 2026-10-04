Bariloche, punto de encuentro de siete países para celebrar la cultura y la memoria

Postales antiguas, objetos que permiten reconstruir la vida cotidiana de principios del siglo XX y recorridos por lugares que forman parte de la historia de Bariloche son algunas de las formas elegidas para acercarse al patrimonio. La propuesta no se limita a mirar hacia el pasado: busca poner esas historias en diálogo con las de otros seis países.

Bariloche es una de las sedes del Festival Internacional del Patrimonio Cultural “Siguiendo Mis Propias Huellas”, una iniciativa que este año reúne a Argentina, Chile, Italia, Alemania, República Checa, Grecia y Bélgica y continuará hasta el 17 de octubre.

La programación contempla más de 50 actividades gratuitas, entre recorridos patrimoniales, visitas a museos, gastronomía tradicional, cine documental, conversatorios, arte, danza y teatro. Hay propuestas presenciales y otras que pueden seguirse de manera virtual.

Bariloche es una de las sedes del encuentro internacional que reúne actividades vinculadas con el patrimonio de siete países. Foto gentileza.

Una mirada al Bariloche de principios del siglo XX

Río Negro participa además a través de la Dirección de Patrimonio y Museos de la Secretaría de Cultura con la exposición histórica “El Bariloche de principios del siglo XX”.

La propuesta pone el foco en la vida cotidiana y doméstica de los primeros pobladores y busca mostrar cómo se habitaba, trabajaba y socializaba en la región entre 1890 y 1930.

Para contar esa historia, la muestra utiliza una narración de ficción construida a partir de cartas, vivencias y experiencias. El protagonista es un joven que llega a Bariloche en 1917 para visitar a sus tíos. A través de ese personaje aparecen costumbres, espacios y escenas de una ciudad que atravesaba sus primeras décadas de desarrollo.

La exposición se completa con postales recreadas y objetos de época, que permiten reconstruir aspectos de la vida diaria y acercarse a la historia de Bariloche desde las experiencias de quienes lo habitaron.

Siete países unidos por sus historias

El encuentro propone que el patrimonio no sea abordado solamente desde edificios, monumentos u objetos históricos. La gastronomía, las tradiciones, los relatos familiares, las artes y las costumbres también forman parte de la identidad que cada país lleva al festival.

La participación de siete países permite, a la vez, establecer vínculos entre historias diferentes y encontrar puntos en común entre comunidades atravesadas por procesos migratorios y distintas formas de conservar y transmitir su memoria.

El Festival Internacional del Patrimonio Cultural “Siguiendo Mis Propias Huellas” integra además la agenda vinculada al patrimonio cultural inmaterial difundida por la Unesco para 2026.

Las actividades en Bariloche continuarán hasta el 17 de octubre, con acceso gratuito.

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