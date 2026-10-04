Violenta pelea en Huergo: allanaron una casa y hallaron un revólver calibre 38 con siete municiones

El arma y los demás objetos fueron secuestrados durante una diligencia realizada por personal de la Policía de Río Negro.

Una investigación iniciada tras una violenta pelea entre una pareja en Ingeniero Huergo derivó en un allanamiento donde la Policía secuestró un revólver calibre 38, siete municiones y otros elementos de interés. El procedimiento se realizó en el marco de una causa por lesiones y los objetos quedaron a disposición del Ministerio Público Fiscal.

La intervención comenzó cuando se solicitó presencia policial en una vivienda de calle Fontanarosa. Allí, un hombre de 36 años presentaba una herida de arma blanca en el brazo izquierdo y una mujer de 32 años tenía golpes en distintas partes del cuerpo.

La intervención que inició la investigación

El hombre fue trasladado al hospital y la mujer fue derivada a la Oficina de la Mujer, el Niño y la Familia para realizar las actuaciones correspondientes.

A partir de la intervención tomó conocimiento la Fiscalía y se inició una investigación por lesiones. Como parte de las medidas dispuestas, personal de la comisaría 16 realizó un allanamiento en una vivienda de calle Juan Ais, con participación del Gabinete de Criminalística.

El procedimiento tuvo “resultado positivo” y permitió encontrar un arma de fuego y otros elementos.

Secuestraron un revólver y municiones

Durante el registro, los efectivos secuestraron un revólver calibre 38 con siete municiones. También fueron incautados un morral negro y blanco y una mochila azul.

Los elementos fueron incorporados a la investigación y quedaron a disposición del Ministerio Público Fiscal para las pericias y demás medidas que correspondan.

Desde la causa señalaron que será la Justicia la que determine si los objetos secuestrados tienen vinculación con el episodio que originó el expediente. Por el momento, la investigación continúa en trámite.

La causa continúa

El procedimiento fue realizado de manera conjunta por efectivos de la Comisaría 16°, personal del Gabinete de Criminalística y el Ministerio Público Fiscal. Las medidas buscan establecer las circunstancias de la pelea y determinar el vínculo entre los elementos encontrados y el hecho investigado.