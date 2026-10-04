Cipolletti celebra sus 123 años con un gran desfile que reunió a 200 instituciones y miles de vecinos

Cipolletti celebró este domingo su 123° aniversario con el tradicional desfile cívico sobre la calle Fernández Oro. Unas 200 instituciones, escuelas, clubes y organizaciones locales participaron de la celebración, que reunió a vecinos y familias a lo largo del recorrido que se extendió por varias cuadras.

El acto fue presidido por el gobernador Alberto Weretilneck, junto al intendente Rodrigo Buteler, la presidenta del Concejo Deliberante, Karina Alvarez, y el contralor municipal, Daniel José Herczeg. También participaron ministros, legisladores, secretarios municipales y concejales.

El acto estuvo encabezado por Alberto Weretilneck y Rodrigo Buteler.

La apertura estuvo a cargo de la Banda de Música de la Policía de Río Negro, que dio el marco musical al comienzo de la celebración por los 123 años de la ciudad.

Las primeras delegaciones en pasar fueron asociaciones vinculadas a los veteranos y excombatientes de la Guerra de Malvinas, entre ellas la Asociación Civil Veteranos de Guerra de Continentales de Cipolletti y la Asociación Provincial Soldados Continentales por la Gesta de Malvinas.

A partir de allí, comenzaron a avanzar por Fernández Oro las distintas instituciones que formaron parte del desfile, entre ellas asociaciones civiles, escuelas, clubes deportivos, centros de jubilados, grupos scouts, fundaciones y organizaciones locales.

El desfile comenzó alrededor de las 15.20 y se extendió entre las calles Sáenz Peña y 25 de Mayo. Las delegaciones se habían concentrado desde las 13.30, mientras que vecinos y familias se ubicaron en distintos puntos del recorrido para acompañar el paso de las instituciones.

Este año participaron unas 200 delegaciones, 80 más que en la edición de 2025, lo que convirtió al desfile en uno de los momentos centrales de los festejos por el aniversario de la ciudad.

El operativo durante el aniversario de Cipolletti

Foto: municipio de Cipolletti.

El desfile estuvo acompañado por un operativo especial en distintos sectores de la ciudad. Protección Civil instaló un puesto de primeros auxilios e hidratación en el Paseo del Ferrocarril, mientras que se cortaron varias calles para permitir el desarrollo de la actividad y el paso de las delegaciones.

Los cortes alcanzaron distintos puntos del centro y las zonas cercanas al recorrido, por lo que el tránsito fue desviado durante el desarrollo del desfile. El operativo también contempló el ordenamiento de la circulación y el acompañamiento de las delegaciones que participaron de la celebración.

El palco de autoridades quedó ubicado en la esquina de Fernández Oro y Miguel Muñoz, desde donde el gobernador Alberto Weretilneck, el intendente Rodrigo Buteler y las autoridades municipales acompañaron el paso de las distintas delegaciones.