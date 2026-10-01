Ataque en un vuelo de FlyDubai: investigan los motivos del copiloto y un posible atentado contra Israel

Las autoridades e investigadores internacionales buscan las posibles motivaciones del copiloto, sin descartar la opción de un intento de atentado. (Foto: AP)

Un vuelo comercial de la aerolínea FlyDubai con destino a Tel Aviv, Israel, se convirtió en el escenario de una pesadilla a miles de metros de altura. La tranquilidad de la travesía se interrumpió de manera drástica cuando el copiloto atacó con un arma blanca al capitán de la aeronave en la cabina de mando en pleno vuelo.

El grave incidente derivó de inmediato en una investigación internacional para determinar las motivaciones detrás de la agresión. Las principales hipótesis de los organismos de seguridad apuntan a un posible atentado extremista coordinado o planificado individualmente.

Según los informes oficiales, la aeronave transportaba a 174 personas a bordo, la gran mayoría de nacionalidad israelí. El itinerario conectaba a los Emiratos Árabes Unidos con el aeropuerto Ben Gurión cuando ocurrió el episodio.

A pesar de las severas heridas recibidas, el capitán herido logró abrir la puerta de la cabina de mando para solicitar auxilio. Esta acción desesperada permitió que parte de la tripulación y varios pasajeros advirtieran la gravedad de la situación.

Durante el enfrentamiento en los mandos, el avión sufrió una pérdida abrupta de altitud que generó momentos de extremo pánico. La maniobra provocó incluso daños estructurales severos en la parte trasera y el timón de la aeronave.

Avanzan las investigaciones para determinar un posible intento de terrorismo o ataque voluntario del copiloto

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se pronunció públicamente sobre el suceso y acusó al copiloto de intentar estrellar intencionalmente el avión. Además, el mandatario rindió un homenaje formal a los pasajeros que arriesgaron su vida para evitar la tragedia.

Por su parte, altos funcionarios del área de Seguridad de Israel reforzaron la hipótesis de un acto terrorista. Autoridades del gobierno afirmaron que el atacante habría actuado bajo un proceso de adoctrinamiento o radicalización previa.

La nave debió desviarse y realizar un aterrizaje de emergencia en territorio de Arabia Saudita bajo un estricto operativo de custodia. Mientras el capitán fue hospitalizado en condición estable, el agresor quedó detenido a disposición de los investigadores internacionales.

Qué se sabe del intento de ataque en un vuelo de Flydubai

Las personas que viajaban en la nave relataron minutos de desesperación absoluta entre gritos y turbulencias violentas. Una de las pasajeras aseguró haber escuchado la proclama religiosa «Dios es el más grande» en medio del forcejeo dentro de la cabina.

Según testimonios de pasajeros, se produjo un violento altercado en la cabina, seguido de una brusca pérdida de altitud. Algunos viajeros decidieron intervenir directamente para frenar al agresor. Tras reducir e inmovilizar al copiloto en el suelo, lograron retomar el control del aparato y estabilizar el descenso. Uno de los voluntarios para detener al copiloto fue identificado como Smit Machchhar, de nacionalidad india, quien sufrió heridas graves.

Datos de Flightradar citados por AFP muestran que el avión descendió de unos 34.000 pies a menos de 17.000 en apenas un minuto. Los pasajeros describieron la maniobra como una caída a gran velocidad y relataron momentos de pánico durante el vuelo.

Los pasajeros del vuelo redujeron al copiloto mientras la nave no contaba con nadie al mando (Foto: AP)

Entre los viajeros que actuaron para neutralizar la amenaza se encontraban profesionales de la salud y trabajadores civiles. Su rápida intervención fue calificada como determinante para salvar la vida de todos los ocupantes.

Flydubai pidió evitar especulaciones prematuras y señaló que todavía se desconocen las causas del incidente. Las autoridades sauditas interrogan al piloto herido, mientras Israel informó que mantiene contacto con Riad y que reforzó sus medidas de seguridad.

Netanyahu calificó de “héroes” a los pasajeros que intervinieron y sostuvo que evitaron una catástrofe. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, definió el episodio como un supuesto “intento de ataque terrorista yihadista”, aunque no presentó públicamente elementos que respaldaran esa caracterización.

Con información de AFP.