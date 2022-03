Afirman que Zelensky, presidente de Ucrania, se salvó de más de 12 intentos de asesinato

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, aseguró que no tiene intenciones de abandonar Kiev em medio de los bombardeos a la capital y los múltiples intentos de atentados hacia su persona.

El jefe de la oficina del presidente, Mikhail Podolyak, reveló que existen «grupos de sabotaje» rusos que realizaron más de una docena de intentos de asesinato desactivados por los servicios de inteligencia.

Podolyak indicó que los servicios de inteligencia occidentales acertaron al alertar a Zelensky como principal objetivo de los ataques rusos pero los contradijo al decir que fueron más los intentos de atendados.

“Nuestros socios extranjeros hablan de dos o tres intentos. Yo creo que hubo más de una docena”, comentó en declaraciones al portal pravda.com.

El diario The Times fue más allá y informó que algunas de las misiones homicidas fueron frustradas por miembros subversivos dentro del Servio Federal de Seguridad de Rusia que se oponen a la guerra y por eso avisaron de los ataques a Ucrania.

Uno de los intentos de homicidio fue planificado por el Grupo Wagner, integrado por 400 mercenarios ubicados en Kiev que llegaron con una lista de nombres apuntados con Zelensky a la cabeza.

Cuando las autoridades ucranianas se enteraron del plan decretaron un toque de queda inflexible que ayudó a frustar el ataque.

Otro intento de asesinato tuvo como protagonistas a sicarios chechenos. La Seguridad Nacional ucraniana se topó con dos escuadrones de la muerte que tenían esa misión.

“Me quedo en Kiev. En mi oficina. No me escondo y no le tengo miedo a nadie”, afirmó el presidente en un video que publicó en Instagram donde muestra por la ventana de su despacho los ataques rusos.