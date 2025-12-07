Al menos 18 migrantes murieron al hundirse un bote inflable en Grecia

Al menos 18 migrantes que intentaban cruzar el mar Mediterráneo murieron cuando su bote inflable se volcó al sur de la isla de Creta, informaron las autoridades de Grecia el sábado.

Hubo dos sobrevivientes del naufragio en Grecia

Un barco mercante turco que pasaba por la zona localizó el bote medio hundido. Dos sobrevivientes fueron rescatados y se lanzó un operativo para encontrar más personas.

Grecia es un punto de entrada importante para personas que huyen de conflictos y pobreza en el Oriente Medio, África y Asia y que buscan entrar a la Unión Europea.

El corto pero peligroso viaje desde la costa de Turquía hasta las islas griegas cercanas en botes inflables o pequeñas embarcaciones, a menudo en malas condiciones, solía ser la ruta principal hasta que el aumento de patrullas y devoluciones redujeron los intentos de cruce. En los últimos meses, las llegadas desde Libia a Creta han aumentado.

Las autoridades aún no han determinado de dónde provenía el bote. Un barco y un avión de la agencia fronteriza europea Frontex, un helicóptero de la Guardia Costera griega y tres buques mercantes están participando en la operación de búsqueda.

AP