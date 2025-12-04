Accidente fatal en un gimnasio de Brasil: un hombre murió por la caída de una barra en su pecho

Un trágico suceso sacudió la ciudad de Olinda, Brasil, donde un hombre de 55 años falleció luego de un accidente en un gimnasio. La víctima fatal realizaba press de banca cuando una barra libre cayó sobre su pecho.

El hecho ocurrió cerca de las 19 de este miércoles en la RW Academia. Las cámaras de seguridad captaron el trágico suceso.

Según se aprecia en las imágenes, el sujeto realizaba un ejercicio de press banca con barra libre con 75 kilogramos -30 por lado más el peso del barrote- cuando el barrote se deslizó de sus manos y cayó sobre su pecho.

En los registros fílmicos quedó captado el momento en que, tras el impacto, logró incorporarse y caminar hasta la recepción, pero colapsó poco después.

Personal del gimnasio y otros usuarios le brindaron asistencia y solicitaron ayuda médica de urgencia.

El hombre fue trasladado consciente a la Unidad de Pronto Atención (UPA) de Olinda, pero ingresó en paro cardiorrespiratorio y no sobrevivió a las lesiones.

La Policía Civil de Pernambuco clasificó el caso como muerte accidental y descartó factores externos o intencionales, según informaron G1 Pernambuco y MixVale. El informe oficial aún se encuentra en proceso de elaboración.

La víctima fatal era un referente cultural

EL hombre fallecido fue identificado como Ronald Montenegro, de 55 años de edad. Era ampliamente reconocido en Olinda por su liderazgo al frente del Centro Cultural Palácio dos Bonecos Gigantes.

En su fundación alberga más de 300 piezas históricas que desfilan en el tradicional Carnaval de Olinda. Su gestión impulsó la creación de nuevos muñecos y la formación de titiriteros.

Familiares de la víctima, citados por G1 Pernambuco, indicaron que Montenegro tenía más de 30 años de experiencia en musculación y nunca había sufrido accidentes similares.

En el momento del suceso, estaba acompañado por un entrenador personal. Por su parte, Lúcio Beltrão, presidente del Consejo Regional de Educación Física de Pernambuco, sugirió que la técnica de «agarre suicida» pudo aumentar el riesgo de deslizamiento de la barra, aunque no se atribuye oficialmente la causa del accidente.