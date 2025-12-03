Estados Unidos suspendió las solicitudes migratorias de 17 países, entre ellos Cuba y Venezuela

Estados Unidos suspendió las solicitudes para ciudadanos de 19 países, incluyendo a Cuba y Venezuela. Una medida destinada a endurecer la política migratoria del presidente Donald Trump, según un memorando oficial divulgado el martes.

La lista de los 17 países que Estados Unidos suspendió las solicitudes migratorias

La medida incluye a Haití, Cuba, Venezuela, Afganistán, Irán, Somalia, Sudán y Yemen, según el documento. La lista la completan Birmania, Burundi, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Laos, Libia, Sierra Leona, Togo y Turkmenistán.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) suspendió el procesamiento de solicitudes de ciudadanía y la tarjeta de residencia, conocida como «green card», según el memorando, para personas de esos países, sujetos a unas restricciones de viaje anunciadas por Trump en junio.

Endurecimiento de las políticas migratorias tras tiroteo en Washington

Altos cargos estadounidenses habían indicado los últimos días que endurecerían las políticas migratorias luego de que dos soldados de la Guardia Nacional fueran atacados a tiros en Washington.

El sospechoso del ataque, que se cobró la vida de un soldado, es un afgano que el martes se declaró no culpable de cargos de asesinato.

El hombre llegó a Estados Unidos durante las evacuaciones masivas que siguieron a la retirada de las fuerzas extranjeras de Afganistán en 2021.

«El USCIS tiene un papel central en impedir que terroristas busquen refugio en Estados Unidos», señala el memorando.

El documento agrega que Estados Unidos comprobó recientemente «lo que la falta de evaluación, verificación y priorización de adjudicaciones rápidas puede hacerle al pueblo estadounidense«, en una referencia al ataque contra los soldados

AFP