Andy Burnham asumió como nuevo primer ministro del Reino Unido tras la renuncia de Keir Starmer

En una nueva jornada de recambio político en Londres, el rey Carlos III nombró formalmente a Andy Burnham como nuevo primer ministro del Reino Unido. El dirigente del Partido Laborista, de 56 años y exalcalde del Gran Mánchester, asumió la jefatura de Gobierno en el Palacio de Buckingham para suceder a Keir Starmer, quien presentó su dimisión tras dos años en el cargo jaqueado por las tensiones internas en su propia bancada.

Según reportó la agencia Associated Press (AP), la ceremonia tradicional del «besamanos» marcó el traspaso de mando antes de que Burnham se trasladara a la residencia oficial del 10 de Downing Street. El movimiento consolida una transición ágil en la democracia parlamentaria británica —donde el partido gobernante puede designar un nuevo líder sin convocar a elecciones generales inmediatas—, aunque se trata del sexto cambio de primer ministro desde el referéndum del Brexit en 2016.

La despedida de Keir Starmer y la ceremonia con el rey Carlos III

Antes de acudir a la sede de la corona, Keir Starmer ofreció sus últimas palabras ante las puertas de Downing Street, defendiendo su gestión y asegurando que deja al país «más fuerte y más justo» que cuando asumió en 2024. El dirigente saliente había liderado la aplastante victoria laborista tras años de hegemonía conservadora, pero una serie de errores de cálculo político erosionaron su respaldo parlamentario y aceleraron su salida.

El primer ministro británico, Andy Burnham, y su esposa, Marie-France van Heel. (Foto: gentileza)

«En seis años y medio llevé a nuestro partido de una derrota histórica a ganar una victoria aplastante. Ha sido el privilegio de mi vida servirles como primer ministro», expresó Starmer antes de presentar su renuncia formal ante la monarquía.

Los desafíos de Andy Burnham en el Partido Laborista y la economía británica

Con el respaldo abrumador de 379 de los 403 diputados laboristas en la Cámara de los Comunes, Andy Burnham se convirtió en el único candidato para tomar las riendas de la gestión. Durante su primer mensaje público, el flamante primer ministro prometió desarrollar una política «menos tóxica», mejorar el nivel de vida y enfocar las prioridades estatales en la recuperación del crecimiento económico.

Las miradas de los analistas en Europa están puestas ahora en los nombres que integrarán la mesa de gabinete, especialmente en áreas clave como el Tesoro, Exteriores e Interior. La capacidad de Burnham para consolidar un equipo fuerte determinará la estabilidad de un mandato que, constitucionalmente, podría extenderse hasta las próximas elecciones generales fijadas para 2029.

Asimismo, el nuevo líder laborista dejó en claro que buscará construir sobre los cimientos dejados por su antecesor, marcando continuidad en el apoyo internacional a Ucrania y en el fortalecimiento de la inversión pública en defensa, aunque bajo un estilo de conducción más volcado a la cohesión territorial.