Mapa: nuevos bombardeos de Estados Unidos en Irán y ataques en Medio Oriente: escala la tensión y sube el petróleo

La escalada militar entre Estados Unidos e Irán alcanzó un nuevo pico de tensión internacional tras una novena noche consecutiva de bombardeos ordenados por el presidente Donald Trump. La ofensiva de Washington, lanzada en represalia por la muerte de un soldado estadounidense en Irak, hizo blanco en la ciudad estratégicamente clave de Tabriz, una región del noroeste del país donde operan bases subterráneas de misiles de la Guardia Revolucionaria.

En respuesta, el régimen de Teherán lanzó un ataque directo con misiles contra Bahréin y Kuwait, confirmando el colapso definitivo de la tregua en el Golfo Pérsico. Según un reporte de la agencia Associated Press (AP), la parálisis casi total del tráfico de buques en el estrecho de Ormuz volvió a sacudir el mercado global de energía y disparó el precio del petróleo Brent por encima de los 86 dólares el barril.

Donald Trump ordenó la ofensiva y el Comando Central detalló los blancos

A través de un comunicado oficial, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó que las incursiones aéreas se dirigieron contra centros de mando, sistemas de defensa antiaérea, redes de comunicación y sitios de lanzamiento de drones y misiles en provincias estratégicas como Hormozgan y Sistán y Baluchistán. En paralelo, la agencia estatal iraní IRNA reportó decenas de víctimas fatales y heridos como consecuencia de los impactos en zonas urbanas e industriales.

«Los golpeamos muy duro nuevamente esta noche. Y lo hicimos en honor a los soldados caídos», aseveró Donald Trump al justificar la novena jornada ininterrumpida de incursiones. Desde el reinicio del enfrentamiento armado el pasado 28 de febrero, el saldo de bajas asciende a 17 efectivos norteamericanos y más de 50 fallecidos en territorio iraní.

Estrecho de Ormuz bloqueado y alerta en los mercados de energía

El impacto sobre las rutas marítimas globales se agravó tras el incendio de un buque comercial en las costas de Omán, luego de ser alcanzado por proyectiles atribuidos a las fuerzas iraníes. Esta vía representa el único canal alternativo para el paso de los petroleros ante el bloqueo naval reimpuesto por Washington sobre los puertos regionales.

La crisis energética sumó un nuevo foco de presión con la decisión de los rebeldes hutíes de Yemen de declarar un embargo marítimo contra Arabia Saudita. La medida complica el traslado del crudo saudí hacia el Mar Rojo, en un contexto donde transita por el estrecho de Ormuz cerca de una quinta parte del suministro mundial de hidrocarburos.

En amarillo los objetivos atacados por Irán y en rojo por Estados Unidos. (Mapa: gentileza AP)

Ante este escenario de volatilidad, el precio del combustible en las estaciones de servicio de Estados Unidos alcanzó un promedio de 4 dólares por galón, un factor de presión económica y política que preocupa a la Casa Rosada de cara a las elecciones legislativas del segundo semestre.

Marco Rubio advierte que las opciones diplomáticas siguen lejanas

En el plano diplomático, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, sostuvo ante la prensa que la administración se mantiene abierta al diálogo pero exigió condiciones concretas: «Vamos a seguir respondiendo. Si la puerta se abre a la diplomacia sería un desarrollo muy positivo, pero lamentablemente ese no es el lugar en el que estamos esta noche».

Desde Teherán, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baghaei, reconoció la recepción de propuestas canalizadas a través de mediadores internacionales. Sin embargo, exfuncionarios de la cancillería iraní advirtieron que la continuidad de los ataques contra la navegación comercial corre el riesgo de aislar al país de los consensos globales y complicar cualquier marco de paz regional.

Con información de AP.