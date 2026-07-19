Trump vio la final desde un palco, tocó la Copa del Mundo y fue abucheado al bajar al campo

Donald Trump presenció la final del Mundial 2026 desde uno de los palcos del MetLife Stadium, donde España se consagró campeona tras vencer 1-0 a la Selección Argentina.

El presidente de Estados Unidos estuvo acompañado por su esposa, Melania Trump, y compartió el sector con el titular de la FIFA, Gianni Infantino, entre otras autoridades. A pocos metros también se encontraba la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Trump, con la Copa del Mundo en la final entre Argentina y España 🏆 pic.twitter.com/Hnfvc0OdsT — TyC Sports (@TyCSports) July 19, 2026

Poco antes del comienzo del partido, funcionarios de la FIFA llevaron el trofeo al palco. Trump volvió a tocar la Copa del Mundo y le dio unos tímidos golpes, ante la mirada de Infantino.

No era la primera vez que el mandatario estadounidense tenía contacto con el trofeo. En diciembre, el presidente de la FIFA había llevado la copa a la Casa Blanca, donde Trump la levantó y posó para las fotografías como lo hacen los campeones del mundo.

Abucheos al ingresar al campo de juego

Luego del final del partido, Trump bajó al terreno de juego para participar de la ceremonia de premiación y entregar las medallas a los futbolistas de ambos equipos.

Sin embargo, su aparición junto a Infantino generó una reacción negativa en parte del público. Cuando las pantallas gigantes del estadio mostraron el ingreso de ambos al campo, se escucharon abucheos desde las tribunas.

Durante la ceremonia, Trump protagonizó otra escena que llamó la atención. El mandatario se negó a retirarse mientras los futbolistas levantaban el trofeo para celebrar la consagración. Infantino intentó que abandonara el campo de juego, pero el presidente estadounidense permaneció allí y finalmente participó de la fotografía de la celebración.

"Trump":

Porque le entregó a España el trofeo de la #CopaMundialFIFA 2026 pic.twitter.com/m8DYvWeYKs — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 19, 2026

Cuti Romero y Licha Martínez no saludaron a Donald Trump durante la entrega de medallas

La ceremonia de premiación de la final del Mundial 2026 dejó una escena que rápidamente llamó la atención. Durante la entrega de medallas, los defensores de la Selección Argentina Cristian «Cuti» Romero y Lisandro «Licha» Martínez tuvieron distintos gestos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Romero pasó frente al mandatario estadounidense sin saludarlo, mientras que Martínez recibió la medalla, pero no le estrechó la mano.

LISANDRO MARTINEZ NO LE DIO LA MANO A TRUMP KJJJ QUE HOMBRE pic.twitter.com/caK6iuz2mD — L de Licha (@L_de_Licha) July 19, 2026