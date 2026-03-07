Archivos del caso Jeffrey Epstein revelan denuncias contra Donald Trump por presunto abuso de una menor

El Departamento de Justicia de Estados Unidos difundió documentos del caso Jeffrey Epstein que incluyen acusaciones no corroboradas contra Donald Trump. El material incorpora informes de interrogatorios del FBI de 2019 con una mujer que relató un presunto episodio ocurrido en la década de 1980, cuando tenía entre 13 y 15 años.

Según informó el sitio RFI y reprodujo la Agencia Noticias Argentinas, los documentos forman parte de expedientes vinculados a la investigación sobre el financista Jeffrey Epstein. El material fue publicado el jueves, aunque trascendió en las últimas horas.

Documentos del FBI sobre Epstein incluyen denuncias contra Trump

Los archivos incluyen tres informes del FBI elaborados tras entrevistas realizadas a la mujer en 2019. En su declaración, sostuvo que Epstein la presentó a Trump y que el entonces empresario intentó obligarla a practicarle sexo oral durante un encuentro organizado por el financista.

La denunciante también aseguró que mordió a Trump durante el episodio y que él la golpeó antes de ordenar que la sacaran de la habitación. El informe señala que la mujer dijo haber sufrido abusos sexuales de Epstein en varias oportunidades.

Donald Trump negó irregularidades luego de que se conocieran los informes de interrogatorios realizados en 2019. Foto: AP.

El Departamento de Justicia explicó que estos documentos no se difundieron a comienzos de año porque habían sido clasificados por error como duplicados dentro del expediente del caso Epstein.

Durante otra entrevista posterior, los agentes del FBI pidieron más detalles sobre la presunta interacción con Trump. Según el informe, la mujer se negó a ampliar su relato y dejó de colaborar con la investigación.

Casa Blanca rechaza las acusaciones mientras el Congreso analiza los archivos

Los documentos no indican si los investigadores consideraron creíble el relato de la denunciante. Trump negó haber cometido irregularidades vinculadas a los hechos mencionados en el expediente.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, respondió a la publicación con un comunicado: “Se trata de acusaciones totalmente infundadas, sin ninguna prueba creíble que las respalde, realizadas por una mujer lamentablemente perturbada que tiene un amplio historial delictivo”.

Leavitt añadió: “La total falta de fundamento de estas acusaciones también se ve respaldada por el hecho evidente de que el Departamento de Justicia de Joe Biden las conocía desde hacía cuatro años y no hizo nada al respecto, porque sabía que el presidente Trump no había hecho absolutamente nada malo”.

En paralelo, el comité del Congreso votó citar a la fiscal general Pam Bondi para que declare sobre la gestión de los expedientes. El legislador Robert Garcia afirmó en X: “Esto es después de que retiraron 50.000 archivos sin explicación. Vamos a poner fin a este encubrimiento de la Casa Blanca”.