Donald Trump ratificó su apoyo a Javier Milei durante el lanzamiento del Escudo de las Américas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a manifestar su respaldo al mandatario argentino Javier Milei durante el lanzamiento de la alianza regional Escudo de las Américas, presentado este sábado en Miami junto a otros jefes de Estado del continente.

Donald Trump destacó a Javier Milei en la nueva alianza regional

Durante su discurso, Trump destacó públicamente a Milei y recordó el apoyo que le brindó en el proceso electoral argentino. “Estaba unos puntos abajo y subió como un cohete”, afirmó el líder republicano al referirse al crecimiento del presidente argentino.

El gesto reforzó la cercanía política entre ambos gobiernos y proyecta a Argentina como uno de los principales socios estratégicos de Washington en América Latina dentro de este nuevo bloque regional. La alianza fue concebida como un espacio de cooperación para enfrentar el narcoterrorismo, los cárteles del narcotráfico y las redes criminales que operan en distintos países del continente.

La cumbre reunió a mandatarios de países alineados con la iniciativa impulsada por la Casa Blanca, aunque con ausencias relevantes como las de Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, y Claudia Sheinbaum, mandataria de México.

Trump también planteó que el nuevo bloque forma parte de una estrategia más amplia para reforzar la influencia de Estados Unidos en el hemisferio occidental y frenar el avance geopolítico de Xi Jinping y China en la región. En esa línea, el mandatario republicano volvió a reivindicar una política exterior inspirada en la histórica Doctrina Monroe.

El encuentro en Miami se produjo además en un contexto internacional de creciente tensión, marcado por la ofensiva militar iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán y por recientes acciones de Washington en América Latina, como la operación que culminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en Caracas el pasado 3 de enero y el bloqueo a los envíos de petróleo hacia Cuba.