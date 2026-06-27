Aumentan a 1.430 los muertos por los terremotos en Venezuela y más de 50.000 personas siguen desaparecidas

La tragedia provocada por los dos terremotos que sacudieron Venezuela el miércoles continúa agravándose. Autoridades nacionales informaron que la cifra de víctimas fatales ascendió a 1.430, mientras que al menos 3.360 personas resultaron heridas. Además, más de 50.000 habitantes permanecen desaparecidos entre los escombros.

Crece la tragedia en Venezuela: ya son 1.430 los muertos

Los sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, ocurrieron con menos de un minuto de diferencia y dejaron un escenario de devastación, especialmente en La Guaira, la ciudad costera vecina a Caracas que concentra algunos de los mayores daños.

En esa localidad, numerosos edificios de gran altura colapsaron por completo y quedaron reducidos a montañas de arena, hierro y escombros. Vecinos denuncian la escasa presencia del Estado en las tareas de rescate, mientras el gobierno decidió militarizar la zona y restringir el acceso.

En paralelo, comenzaron a operar los primeros equipos internacionales de rescate que llegaron para colaborar en la búsqueda de sobrevivientes. Sin embargo, las tareas avanzan lentamente debido a la magnitud de los daños y a la crisis que atraviesa el sistema de salud venezolano, además de las limitaciones de los cuerpos locales de emergencia.

Entre los restos de los edificios todavía pueden observarse cuerpos sin recuperar, mientras familiares y vecinos continúan removiendo escombros con la esperanza de encontrar personas con vida. Con el paso de las horas, esa posibilidad disminuye considerablemente.

Ante la gravedad de la emergencia, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, mantuvo este viernes una reunión con expertos de Estados Unidos para coordinar operaciones de rescate y reforzar la asistencia a las víctimas de los terremotos.

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas advirtió que cerca de siete millones de personas podrían verse afectadas por las consecuencias de los sismos, al tiempo que comenzó a llegar ayuda humanitaria enviada desde Estados Unidos.

A casi 72 horas del desastre, especialistas señalan que las probabilidades de encontrar sobrevivientes disminuyen drásticamente, aunque los equipos de rescate continúan trabajando contrarreloj entre los escombros.

Con información de NA y AFP