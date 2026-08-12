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Rutas bajo nieve y con restricciones: el estado de los tramos cordilleranos en Neuquén y Río Negro hoy, 12 de agosto

Vialidad Nacional actualizó el estado de las rutas y una vez más, la cordillera sigue registrando complicaciones por las bajas temperaturas. La Ruta 23 aún mantiene restricciones en el tránsito para vehículos pesados. Mirá el detalle antes de iniciar un viaje. 

Redacción

Por Redacción

Nieve en las rutas de la cordillera Foto: Archivo/Chino Leiva

Nieve en las rutas de la cordillera Foto: Archivo/Chino Leiva

En la cordillera rige otra alerta por intensas nevadas. Esta vez el mayor impacto se registrará en Río Negro, aunque Neuquén tampoco estará exenta de las complicaciones provocadas por las bajas temperaturas.

Vialidad Nacional informó que, en general, las rutas cordilleranas se encuentran habilitadas pero resaltó la importancia de circular con extrema precaución y el uso obligatorio de cadenas para evitar siniestros viales o que los vehículos queden varados como en las jornadas previas. Un dato a destacar es que aún se mantienen las restricciones en la Ruta 23.

El estado de rutas cordilleranas hoy, 12 de agosto

Según el último reporte oficial, las rutas de la cordillera presentan inestabilidad climática. Por este motivo, Vialidad solicitó evitar transitar salvo en casos de extrema necesidad.

A continuación, el detalle del estado de las vías más transitadas de la región:

RutaTramo / ZonaEstado de TransitabilidadObservaciones y Exigencias
Ruta Nacional 40Siete Lagos (RN 231 – RP 63 / San Martín de los Andes)Transitable con extrema precauciónHielo y nieve en calzada. Uso obligatorio de cadenas. Restricción de tránsito nocturno.
Ruta Nacional 40El Bolsón – Villa Mascardi (Río Negro)Transitable con extrema precauciónHeladas fuertes y presencia de hielo. Uso obligatorio de cadenas.
Ruta Nacional 40Rinconada – Zapala / Catan LilTransitable con extrema precauciónPresencia de hielo, barro y nieve en calzada. Uso obligatorio de cadenas.
Ruta Nacional 237Piedra del Águila – Empalme RN 40Transitable con precauciónHielo en calzada. Uso obligatorio de cadenas en tramo Chacabuco – Confluencia Traful. Restricción nocturna.
Ruta Nacional 23Comallo – Pilcaniyeu – Empalme RN 40 (Río Negro)Transitable con restricciónSolo vehículos livianos con cadenas. Intransitable para tránsito pesado y prohibido circular de noche por barro e hielo.
Ruta Nacional 1S40Límite con Chubut / Ñorquinco (Río Negro)Transitable con extrema precauciónSolo para vehículos 4×4 o tracción simple con cadenas. Ripio con barro y baja adherencia. Sin tránsito nocturno.
Ruta Nacional 231Paso Cardenal SamoréTransitable con extrema precauciónCalzada mojada, sectores con nieve y aguanieve en cotas altas. Portación y uso obligatorio de cadenas.
Ruta Nacional 242Paso Pino HachadoCorte total / IntransitableAcumulación extrema de nieve, viento blanco y congelamiento sobre la traza. Equipos viales operando.
Ruta Provincial 5Neuquén – Rincón de los Sauces / AñeloTransitable con precauciónCalzada con huellones, barro e inestabilidad en banquinas. Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Provincial 8NeuquénTransitable con precauciónRipio deteriorado, barro y sectores con congelamiento. Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Provincial 6Neuquén / Río NegroTransitable con precauciónTramos irregulares con escarcha matinal y barro. Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Provincial 7NeuquénTransitable con precauciónCalzada mojada, alta densidad vehicular y formación de hielo en banquinas.
Ruta Provincial 13Primeros Pinos – LitránCorte total / IntransitableAcumulación severa de nieve y hielo sobre la calzada.
Ruta Provincial 13Litrán – Paso IcalmaTransitable con extrema precauciónUso obligatorio de cadenas.
Ruta Provincial 23Rahue – Pilo Lil – AluminéTransitable con extrema precauciónBarro en ripio e hielo en la Cuesta de Rahue. Cadenas obligatorias y sin tránsito nocturno.
Ruta Provincial 63Confluencia RN 237 – Paso Córdoba – San MartínTransitable con precauciónPreferentemente vehículos 4×4. Ripio poceado, barro y heladas fuertes. Portación obligatoria de cadenas.


Temas

Cordillera

Invierno 2026

Neuquén

Nieve

Río Negro

Ruta 237

Ruta 40

En la cordillera rige otra alerta por intensas nevadas. Esta vez el mayor impacto se registrará en Río Negro, aunque Neuquén tampoco estará exenta de las complicaciones provocadas por las bajas temperaturas.

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