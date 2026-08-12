Rutas bajo nieve y con restricciones: el estado de los tramos cordilleranos en Neuquén y Río Negro hoy, 12 de agosto
Vialidad Nacional actualizó el estado de las rutas y una vez más, la cordillera sigue registrando complicaciones por las bajas temperaturas. La Ruta 23 aún mantiene restricciones en el tránsito para vehículos pesados. Mirá el detalle antes de iniciar un viaje.
En la cordillera rige otra alerta por intensas nevadas. Esta vez el mayor impacto se registrará en Río Negro, aunque Neuquén tampoco estará exenta de las complicaciones provocadas por las bajas temperaturas.
Vialidad Nacional informó que, en general, las rutas cordilleranas se encuentran habilitadas pero resaltó la importancia de circular con extrema precaución y el uso obligatorio de cadenas para evitar siniestros viales o que los vehículos queden varados como en las jornadas previas. Un dato a destacar es que aún se mantienen las restricciones en la Ruta 23.
El estado de rutas cordilleranas hoy, 12 de agosto
Según el último reporte oficial, las rutas de la cordillera presentan inestabilidad climática. Por este motivo, Vialidad solicitó evitar transitar salvo en casos de extrema necesidad.
A continuación, el detalle del estado de las vías más transitadas de la región:
|Ruta
|Tramo / Zona
|Estado de Transitabilidad
|Observaciones y Exigencias
|Ruta Nacional 40
|Siete Lagos (RN 231 – RP 63 / San Martín de los Andes)
|Transitable con extrema precaución
|Hielo y nieve en calzada. Uso obligatorio de cadenas. Restricción de tránsito nocturno.
|Ruta Nacional 40
|El Bolsón – Villa Mascardi (Río Negro)
|Transitable con extrema precaución
|Heladas fuertes y presencia de hielo. Uso obligatorio de cadenas.
|Ruta Nacional 40
|Rinconada – Zapala / Catan Lil
|Transitable con extrema precaución
|Presencia de hielo, barro y nieve en calzada. Uso obligatorio de cadenas.
|Ruta Nacional 237
|Piedra del Águila – Empalme RN 40
|Transitable con precaución
|Hielo en calzada. Uso obligatorio de cadenas en tramo Chacabuco – Confluencia Traful. Restricción nocturna.
|Ruta Nacional 23
|Comallo – Pilcaniyeu – Empalme RN 40 (Río Negro)
|Transitable con restricción
|Solo vehículos livianos con cadenas. Intransitable para tránsito pesado y prohibido circular de noche por barro e hielo.
|Ruta Nacional 1S40
|Límite con Chubut / Ñorquinco (Río Negro)
|Transitable con extrema precaución
|Solo para vehículos 4×4 o tracción simple con cadenas. Ripio con barro y baja adherencia. Sin tránsito nocturno.
|Ruta Nacional 231
|Paso Cardenal Samoré
|Transitable con extrema precaución
|Calzada mojada, sectores con nieve y aguanieve en cotas altas. Portación y uso obligatorio de cadenas.
|Ruta Nacional 242
|Paso Pino Hachado
|Corte total / Intransitable
|Acumulación extrema de nieve, viento blanco y congelamiento sobre la traza. Equipos viales operando.
|Ruta Provincial 5
|Neuquén – Rincón de los Sauces / Añelo
|Transitable con precaución
|Calzada con huellones, barro e inestabilidad en banquinas. Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Provincial 8
|Neuquén
|Transitable con precaución
|Ripio deteriorado, barro y sectores con congelamiento. Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Provincial 6
|Neuquén / Río Negro
|Transitable con precaución
|Tramos irregulares con escarcha matinal y barro. Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Provincial 7
|Neuquén
|Transitable con precaución
|Calzada mojada, alta densidad vehicular y formación de hielo en banquinas.
|Ruta Provincial 13
|Primeros Pinos – Litrán
|Corte total / Intransitable
|Acumulación severa de nieve y hielo sobre la calzada.
|Ruta Provincial 13
|Litrán – Paso Icalma
|Transitable con extrema precaución
|Uso obligatorio de cadenas.
|Ruta Provincial 23
|Rahue – Pilo Lil – Aluminé
|Transitable con extrema precaución
|Barro en ripio e hielo en la Cuesta de Rahue. Cadenas obligatorias y sin tránsito nocturno.
|Ruta Provincial 63
|Confluencia RN 237 – Paso Córdoba – San Martín
|Transitable con precaución
|Preferentemente vehículos 4×4. Ripio poceado, barro y heladas fuertes. Portación obligatoria de cadenas.
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