Pino Hachado abrió con precaución y permite el paso de camiones: qué pasa en Cardenal Samoré y otros cruces a Chile
Vialidad Nacional actualizó el estado de los pasos fronterizos ubicados en Neuquén y Río Negro, un reporte clave si necesitas viajar a Chile este miércoles 12 de agosto.
La cordillera mantiene sus bajas temperaturas e intensas nevadas, por ello quienes planeen viajar o regresar del país vecino deberán consultar el parte actualizado de Vialidad Nacional para verificar cómo funcionan los complejos internacionales ubicados en Neuquén y Río Negro.
Cabe recordar que la acumulación de nieve en los caminos no solo complica a los turistas, sino también a los transportistas, algunos de los cuales llevan varios días varados a la espera de continuar su viaje. A continuación, te contamos cuál es el estado actual de los pasos fronterizos.
Pino Hachado abrió y permite el paso de camiones
En el primer reporte emitido a las 07:50, Vialidad Nacional informó la apertura con normalidad de Pino Hachado.
El organismo detalló que el tránsito está habilitado con extrema precaución para todo tipo de vehículos por lo que aquellos camiones que estaban varados, podrán continuar su viaje. De igual manera se advierte que la calzada presenta hielo en sectores, hay viento y sectores con animales sueltos. La portación de cadenas es obligatoria.
Estado actualizado de los pasos a Chile
Acá tenés el reporte del estado del resto de los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro con Chile para este miércoles 12 de agosto de 2026:
|Paso Fronterizo
|Ruta de Acceso / Provincia
|Estado
|Horario de Invierno
|Condiciones de Calzada / Meteorología
|Requisito / Indicación
|Pino Hachado
|RN 242 (Las Lajas, Neuquén)
|🟡 HABILITADO con precaución
|09:00 a 18:00 hs
|Calzada con acumulación de hielo y nieve en sectores, viento y baja adherencia. Trabajos de despeje continuo.
|Portación obligatoria de cadenas. Transitar a velocidad reducida.
|Cardenal Samoré
|RN 231 (Villa La Angostura, Neuquén)
|🟡 HABILITADO con precaución
|08:00 a 19:00 hs
|Calzada despejada con posible formación de hielo en sectores.
|Portación obligatoria de cadenas físicas. Prohibido el paso nocturno.
|Mamuil Malal
|RP 60 (Junín de los Andes, Neuquén)
|🟡 HABILITADO con precaución
|08:00 a 18:00 hs
|Tramo no pavimentado con barro, sectores poceados, nieve y placas heladas por bajas temperaturas.
|Portación obligatoria de cadenas. Desaconsejado circular sin luz diurna.
|Icalma
|RP 13 (Villa Pehuenia, Neuquén)
|⛔ INHABILITADO
|Egreso: 08:00 a 17:00 hs
Ingreso: 08:00 a 18:00 hs
|Acumulación crítica de nieve e hielo sobre la traza en la zona de Batea Mahuida.
|Prohibido transitar hasta la reapertura por equipos viales.
|Hua Hum
|RP 48 (San Martín de los Andes, Neuquén)
|🟡 HABILITADO con precaución
|08:00 a 20:00 hs
|Calzada de ripio con sectores poceados, barro y escarcha congelada. Conexión mediante barcaza en Lago Pirihueico.
|Portación obligatoria de cadenas. Requiere reserva confirmada de barcaza.
|Pichachén
|RP 6 (El Cholar, Neuquén)
|⛔ INHABILITADO
|Cerrado
|Inhabilitación por veda invernal estacional debido a acumulación extrema de nieve en alta montaña.
|Sin atención en época invernal.
|Pérez Rosales
|Pasaje Lacustre (Puerto Blest / Bariloche, Río Negro)
|🟡 HABILITADO con precaución
|08:00 a 18:00 hs
|Operativo sujeto a condiciones de navegabilidad en los lagos por vientos e intensas heladas.
|Tránsito exclusivo para turismos lacustres programados.
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