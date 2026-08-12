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Pino Hachado abrió con precaución y permite el paso de camiones: qué pasa en Cardenal Samoré y otros cruces a Chile

Vialidad Nacional actualizó el estado de los pasos fronterizos ubicados en Neuquén y Río Negro, un reporte clave si necesitas viajar a Chile este miércoles 12 de agosto.

Redacción

Por Redacción

Nieve en los pasos fronterizos.

Nieve en los pasos fronterizos.

La cordillera mantiene sus bajas temperaturas e intensas nevadas, por ello quienes planeen viajar o regresar del país vecino deberán consultar el parte actualizado de Vialidad Nacional para verificar cómo funcionan los complejos internacionales ubicados en Neuquén y Río Negro.

Cabe recordar que la acumulación de nieve en los caminos no solo complica a los turistas, sino también a los transportistas, algunos de los cuales llevan varios días varados a la espera de continuar su viaje. A continuación, te contamos cuál es el estado actual de los pasos fronterizos.

Pino Hachado abrió y permite el paso de camiones

En el primer reporte emitido a las 07:50, Vialidad Nacional informó la apertura con normalidad de Pino Hachado.

El organismo detalló que el tránsito está habilitado con extrema precaución para todo tipo de vehículos por lo que aquellos camiones que estaban varados, podrán continuar su viaje. De igual manera se advierte que la calzada presenta hielo en sectores, hay viento y sectores con animales sueltos. La portación de cadenas es obligatoria.

Estado actualizado de los pasos a Chile

Acá tenés el reporte del estado del resto de los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro con Chile para este miércoles 12 de agosto de 2026:

Paso FronterizoRuta de Acceso / ProvinciaEstadoHorario de InviernoCondiciones de Calzada / MeteorologíaRequisito / Indicación
Pino HachadoRN 242 (Las Lajas, Neuquén)🟡 HABILITADO con precaución09:00 a 18:00 hsCalzada con acumulación de hielo y nieve en sectores, viento y baja adherencia. Trabajos de despeje continuo.Portación obligatoria de cadenas. Transitar a velocidad reducida.
Cardenal SamoréRN 231 (Villa La Angostura, Neuquén)🟡 HABILITADO con precaución08:00 a 19:00 hsCalzada despejada con posible formación de hielo en sectores. Portación obligatoria de cadenas físicas. Prohibido el paso nocturno.
Mamuil MalalRP 60 (Junín de los Andes, Neuquén)🟡 HABILITADO con precaución08:00 a 18:00 hsTramo no pavimentado con barro, sectores poceados, nieve y placas heladas por bajas temperaturas.Portación obligatoria de cadenas. Desaconsejado circular sin luz diurna.
IcalmaRP 13 (Villa Pehuenia, Neuquén)INHABILITADOEgreso: 08:00 a 17:00 hs
Ingreso: 08:00 a 18:00 hs		Acumulación crítica de nieve e hielo sobre la traza en la zona de Batea Mahuida.Prohibido transitar hasta la reapertura por equipos viales.
Hua HumRP 48 (San Martín de los Andes, Neuquén)🟡 HABILITADO con precaución08:00 a 20:00 hsCalzada de ripio con sectores poceados, barro y escarcha congelada. Conexión mediante barcaza en Lago Pirihueico.Portación obligatoria de cadenas. Requiere reserva confirmada de barcaza.
PichachénRP 6 (El Cholar, Neuquén)INHABILITADOCerradoInhabilitación por veda invernal estacional debido a acumulación extrema de nieve en alta montaña.Sin atención en época invernal.
Pérez RosalesPasaje Lacustre (Puerto Blest / Bariloche, Río Negro)🟡 HABILITADO con precaución08:00 a 18:00 hsOperativo sujeto a condiciones de navegabilidad en los lagos por vientos e intensas heladas.Tránsito exclusivo para turismos lacustres programados.


Temas

Invierno 2026

Neuquén

Nieve

Paso Cardenal Samoré

Pino Hachado

Río Negro

La cordillera mantiene sus bajas temperaturas e intensas nevadas, por ello quienes planeen viajar o regresar del país vecino deberán consultar el parte actualizado de Vialidad Nacional para verificar cómo funcionan los complejos internacionales ubicados en Neuquén y Río Negro.

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