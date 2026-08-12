La Legislatura de Neuquén aprobará el protocolo para los narcotest, un año después de la ley

Domíguez es el autor de una de las iniciativas para reglamentar los exámenes toxicológicos. Foto archivo.

La ley que establece narcotest obligatorios y sorpresivos para políticos y jueces cumplirá en los próximos días un año de vigencia. Sin embargo, recién esta semana la Legislatura de Neuquén aprobará el protocolo que permitirá implementar los controles a los 35 diputados provinciales.

Hoy y mañana sesionará la Cámara y este será uno de los temas que se votará en el recinto.

Cada dos meses, como mínimo, un legislador deberá ser examinado al menos en una ocasión, con un test rápido “in situ”. Se tomará una muestra de orina para buscar metabolitos de opioides, cannabinoides, cocaína, entre otras sustancias.

Además de este proyecto, se tratarán las iniciativas para instituir el Día del Deportista Neuquino, homologar las modificaciones al Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) de la exsubsecretaria de Desarrollo Social y Familia, y adherir a las reformas de funcionamiento interno del Convenio Multilateral de ingresos brutos.

También tomarán estado parlamentario los proyectos que repudian los mensajes enviados por Andrew Dilts, agregado de Asuntos Económicos de la Embajada de los Estados Unidos en Argentina, a un gerente de CALF, a raíz de la relación comercial entre la cooperativa y la empresa china Huawei.

La Cámara deberá definir si los trata sobre tablas o los gira a comisión.