Marcos Castro reacomoda su gabinete en Viedma: los cambios que ya están definidos

El intendente de Viedma, Marcos Castro, confirmó una serie de cambios dentro de su gabinete que modificarán la conducción de distintas áreas del Municipio.

La reorganización incluye movimientos en Desarrollo Territorial, Hábitat y Obras Públicas, Desarrollo Humano y Gobierno y Juntas Vecinales. Algunos funcionarios asumirán nuevas responsabilidades mientras que otros continuarán dentro del equipo, aunque con nuevos destinos.

Castro explicó a Diario RÍO NEGRO que los cambios forman parte de una dinámica habitual de su gestión y que las funciones de los integrantes de su equipo pueden modificarse de acuerdo con las necesidades que observa.

«Siempre lo he dicho: el equipo que me acompaña es dinámico y tiene que saber que, en función de lo que voy observando de la gestión, pueden haber adecuaciones», planteó el intendente.

Juan Domínguez asumirá en Obras Públicas

Uno de los principales movimientos será el de Juan Domínguez, quien dejará su función como responsable municipal ante el GIRSU para asumir al frente de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Obras Públicas.

Domínguez reemplazará a Martín Calderón, quien continuará formando parte del equipo de gobierno.

Castro explicó que eligió a Domínguez por su experiencia dentro de la gestión, su formación como ingeniero y el vínculo que construyó con los trabajadores del Girsu.

Pero, además, el intendente vinculó el cambio con una de las prioridades que tendrá su gestión durante esta etapa, la infraestructura urbana y el trabajo territorial.

«En esta etapa del gobierno voy a tener una fuerte presencia territorial y un plan de acción vinculado con la estructura urbana como principal protagonista», explicó Castro.

Dentro de la misma estructura también habrá un cambio en Planificación. Silvina Garay dejará la Dirección de Gobierno para asumir como subsecretaria de Planificación, en reemplazo de Mónica Herrero, quien accedió a la jubilación.

Movimientos en el área social

Otro de los movimientos se producirá en el área social. Juan José Rosso dejará la Subsecretaría de Gobierno y Juntas Vecinales para asumir al frente de la Subsecretaría de Desarrollo Humano, en reemplazo de Cristina Cocha.

En esta área también aparece Mario Sánchez, actual secretario de Desarrollo Humano e Integración Socia, quien inició su proceso jubilatorio. Según explicó Castro, continuará algunos meses más dentro de la estructura municipal mientras se completa la transición.

El intendente destacó además el trabajo realizado por Rosso durante su paso por Gobierno y Juntas Vecinales, especialmente en la relación con las instituciones barriales y la implementación de políticas públicas como el Presupuesto Participativo.

La llegada de Rosso al área social se plantea como una continuidad dentro de un equipo que, según Castro, ya tiene una dinámica de trabajo consolidada.

Fuentes Finocchiaro llega a Gobierno y Juntas Vecinales

El lugar que deja Rosso será ocupado por Matías Fuentes Finocchiaro, actual responsable del área de Protocolo. El funcionario, que también tiene experiencia en el ámbito vecinal, pasará a estar al frente de la Subsecretaría de Gobierno y Juntas Vecinales.

Para Castro, su conocimiento del movimiento vecinal y el vínculo que mantiene con las instituciones de la ciudad son parte de los motivos que llevaron a elegirlo para esa función.

La intención es sostener la relación construida con las juntas vecinales y darle continuidad al trabajo que se venía desarrollando desde esa subsecretaría.

Calles, asfalto y obras: las prioridades de la nueva etapa

Más allá de los nombres, Castro vinculó la reorganización del gabinete con los objetivos que tendrá el Municipio durante los próximos meses.

El intendente adelantó que uno de los ejes estará puesto en mejorar la infraestructura urbana, con trabajos de recuperación de calles y nuevas obras de asfalto.

El Municipio tiene previsto avanzar con un plan de recuperación de calles y, cuando las condiciones climáticas lo permitan, realizar un operativo de trabajo sobre distintos sectores de la ciudad.

A esto se sumará un plan de asfalto que tendrá obras gestionadas por el Municipio y trabajos articulados con el Gobierno provincial.

Castro también destacó la ejecución de obras de cordón cuneta en barrios de la zona sur, entre ellos Lavalle y Álvarez Guerrero.

La nueva etapa de gestión, según planteó el intendente, tendrá así una fuerte presencia territorial y estará enfocada en mejorar la infraestructura de los distintos barrios.

Más cambios en octubre

La reorganización del gabinete no terminará con los movimientos anunciados ahora. Se espera que en octubre habrá una nueva instancia de modificaciones, aunque todavía no se conocen los nombres ni las áreas que serán alcanzadas.

El intendente defendió la decisión de realizar cambios dentro de su equipo y remarcó que no se trata de una evaluación negativa de los funcionarios que estuvieron al frente de las distintas áreas.

Según explicó, la intención es adaptar los perfiles de los funcionarios a las necesidades de cada etapa y continuar con los objetivos planteados para la gestión.

«Todo lo que hemos hecho con el equipo que comenzó gobernando ha sido muy bueno y ahora empieza otra etapa», sostuvo Castro.