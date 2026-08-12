Abre la convocatoria «Río Negro Suena»: así podés grabar tu música gratis y capacitarte

Se trata de una iniciativa que busca impulsar el trabajo de los artistas. Crédito: Gobierno de Río Negro.

La Secretaría de Cultura de Río Negro presentó «Río Negro Suena», un programa que brinda herramientas de formación, producción y difusión para músicos y proyectos musicales de la provincia. Además contempla acciones vinculadas con la preservación del patrimonio sonoro.

El proyecto incluye seis líneas de trabajo: un Laboratorio de Proyectos Musicales para la formación de artistas emergentes, Producción Musical Territorial (que prevé residencias regionales y grabaciones profesionales), el Cancionero Rionegrino (el cual recopilará y preservará obras), una Playlist y Catalógo Digital para difundir producciones en plataformas, Archivo Vivo (enfocado en registrar procesos creativos) y un eje de Circuito y Proyección, orientado a la participación de artistas escenarios nacionales e internacionales.

Entre las herramientas anunciadas también figuran financiamiento para producciones fonográficas, mentorías con referentes del sector, estrategias de lanzamiento y producción audiovisual. La iniciativa prevé además la articulación con festivales, programas federales e instituciones vinculadas a la actividad musical.

«El objetivo es que nuestros artistas encuentren oportunidades reales para crecer, profesionalizarse y proyectar su trabajo hacia otros mercados«, sostuvo el secretario de Cultura, Martín Fraile Milstein. Y agregó: «apostamos a construir una política público que acompañe todo el recorrido de un proyecto musical, desde sus primeros pasos hasta su llegada a nuevos escenarios del país y del mundo».

La propuesta también apunta a reunir en un catálogo público producciones de distintas regiones y a documentar parte de la historia musical de Río Negro. En ese sentido, el programa contempla la participación de músicos, productores, técnicos, gestores culturales y espacios vinculados a la actividad.

«La música también es patrimonio, memoria e industria cultural. Por eso pensamos Río negro Suena como una herramienta a largo plazo, capaz de fortalecer a nuestros músicos, registrar la historia sonora de la provincia y abrir nuevas posibilidades de circulación», explicó Fraile Milstein.

Cómo anotarse al Laboratorio de Proyectos Musicales

La primera convocatoria del programa corresponde al Laboratorio de Proyectos Musicales, la oportunidad para participar de una residencia de preproducción, una jornada de grabación en un estudio profesional y la realización de una producción audiovisual.

Las inscripciones estarán abiertas del 10 de agosto al 1 de septiembre de 2026 a través del link del programa y podrán participar solistas, dúos y bandas con obras de autoría propia. Los principales requisitos son:

Presentar obras originales (propias) o contar con las autorizaciones correspondientes. No se aceptarán bandas de covers o tributo.

Acreditar una residencia mínima de dos (2) años en la región por la cual se postulan (mediante DNI).

Ser mayores de 18 años.

Se seleccionará un proyecto por cada una de las seis regiones de Río Negro (Región Andina, Región Sur, Región Alto Valle, Región Valle Medio, Región Alto Valle Este, Región Atlántica) para acceder a la grabación, mezcla y masterización profesional de una (1) canción y la realización del proceso en un estudio de grabación contratado por la Secretaría de Cultura.