El lamento del Vasco Arruabarrena tras el triunfo de Boca: «Me hubiese gustado terminar con otro gol»

Boca mostró una gran imagen y derrotó por 3-1 a Recoleta de Paraguay por la ida de los octavos de final de Copa Sudamericana. A pesar de comenzar perdiendo, el equipo de Arruabarrena se repuso en la cancha de Huracán ante un rival que sufrió dos expulsiones y terminó con 9 jugadores.

Tras la victoria, el Vasco destacó el nivel de su equipo y remarcó cuál es su idea principal: «lo que me interesa es que la gente se identifique con el equipo, soy muy exigente». Y advirtió que hay que seguir por este camino: «Tenemos que acostumbrarnos a ganar, corregir cosas y seguir en esto. Los equipos regulares tarde o temprano sacan la diferencia«.

El pibe Flores marcó un golazo para cerrar la victoria del Xeneize en la cancha de Huracán.

Aunque también mencionó su disconformidad por el resultado final: «Es un triunfo importante, me hubiese gustado terminar con un golcito más. Tuvimos las chances y eso me deja tranquilo porque es lo que proponemos, aunque no se ha podido lograr«.

Es que Boca jugó con uno más durante todo el segundo tiempo y con dos más desde los 70′. A pesar de convertir, no logró sacar una diferencia considerable para abrochar la serie antes de la vuelta.

Además, explicó que la forma de juego de Boca permite que el rival tenga chances de peligro: «Es un equipo que trata de generar situaciones, de tener diferentes opciones y muchas veces eso nos provoca dejar espacios pero son los riesgos que tenemos que asumir«.

Por último, bromeó sobre la sequía de Miguel Merentiel, que estuvo cerca de convertir pero no pudo hacerlo: «No está en racha. Está en racha en el truco. Al truco sí me gana… liga bastante, pero en el partido hace todo. Es un chico que suma mucho, trabaja muy bien y ya vendrá el momento».

Con la victoria consumada, Boca ya se enfoca en el torneo local. El próximo sábado a las 21:15, el Xeneize visitará a Platense por la 5° fecha del Clausura, donde buscará otra victoria para seguir escalando posiciones en la zona A y en la tabla anual.