Caos en Nueva York | Un avión chocó contra un camión de bomberos: hay dos muertos y decenas de heridos

Una tragedia aérea sacudió la noche del domingo en Nueva York. Un avión de la empresa Air Canada Express, que transportaba a 80 personas desde Montreal, colisionó de frente contra un camión de bomberos en plena pista del aeropuerto LaGuardia.

El saldo es desgarrador: el piloto y el copiloto de la aeronave murieron en el acto, mientras que decenas de pasajeros debieron ser rescatados entre los restos del fuselaje.

El siniestro se produjo a las 23:38, cuando el CRJ-900 operado por Jazz Aviation finalizaba su maniobra de aterrizaje. Pese a que el avión se desplazaba a una velocidad relativamente baja (30 kilómetros por hora), la violencia del choque contra el vehículo pesado fue fatal para quienes encabezaban la cabina de mando.

Los datos clave de la tragedia en Nueva York

Víctimas fatales: 2 (Piloto y Copiloto).

2 (Piloto y Copiloto). Heridos: 41 personas trasladadas a hospitales (algunas con pronóstico reservado).

41 personas trasladadas a hospitales (algunas con pronóstico reservado). Pasaje a bordo: 76 pasajeros y 4 tripulantes.

76 pasajeros y 4 tripulantes. Estado del personal de tierra: Los dos efectivos que operaban el camión sufrieron fracturas, pero están estables.

Caos en LaGuardia: vuelos cancelados y terminal blindada

Tras el impacto, la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó el cierre inmediato y total de la terminal. El operativo de emergencia transformó una de las cabeceras de pista en un hospital de campaña, mientras que el cronograma de vuelos de una de las terminales domésticas más transitadas de Estados Unidos colapsó por completo.

Kathryn Garcia, directora de la Autoridad Portuaria, confirmó que aunque la mayoría de los pasajeros recibió el alta este lunes, la investigación en el sitio es «exhaustiva». La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) ya tomó el control de las cajas negras para determinar por qué el camión de bomberos estaba en la trayectoria de la aeronave.

Con información de AFP.