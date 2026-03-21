La planta nuclear de Natanz, otra vez bajo fuego: Irán reportó un nuevo ataque e Israel advirtió que intensificará la ofensiva

Irán denunció este sábado un nuevo ataque aéreo sobre la planta nuclear de Natanz, su principal centro de enriquecimiento de uranio, en un escenario de guerra que también incluye nuevos avisos de Israel sobre una suba en “la intensidad” de su ofensiva. Las autoridades iraníes aseguraron que no hubo fuga de radiación.

La agencia oficial iraní Mizan reportó el ataque sobre el predio ubicado a casi 220 kilómetros al sureste de Teherán.

Natanz vuelve al centro de la guerra en Medio Oriente

Natanz ya había sido alcanzada en la primera semana del conflicto y también había sido blanco de ataques durante la guerra de 12 días de junio pasado. Según imágenes satelitales, varios edificios del complejo mostraban daños, mientras la agencia nuclear de la ONU había indicado que no esperaba “ninguna consecuencia radiológica”.

La instalación ocupa un lugar central en el programa nuclear iraní y volvió a quedar expuesta mientras crece la presión militar en Medio Oriente. El conflicto, iniciado el 28 de febrero con ataques de Estados Unidos e Israel, mantiene abierta la incertidumbre sobre el impacto real en centros nucleares, energéticos y armamentísticos iraníes.

Los ataques iniciados en Teheran a finales de febrero. Foto: gentileza.

Un día antes del ataque reportado por Irán, Donald Trump había afirmado que analizaba “reducir” las operaciones militares de Estados Unidos en la región. Pero la declaración apareció en simultáneo con el envío de tres buques de asalto anfibio y unos 2500 marines adicionales, una señal que profundizó las dudas sobre la estrategia de Washington.

La secuencia también coincidió con una nueva suba en los precios del petróleo y con el anuncio de la Casa Blanca sobre el levantamiento de sanciones al petróleo iraní ya cargado en barcos. La medida buscó contener el aumento del combustible, mientras la guerra siguió escalando con misiles iraníes sobre Israel y con Arabia Saudita informando que derribó 20 drones en pocas horas.

Trump refuerza la presencia militar y crece la amenaza iraní

Estados Unidos e Israel sostuvieron argumentos cambiantes sobre el objetivo de la guerra, desde debilitar al liderazgo iraní hasta frenar los programas nuclear y de misiles. En ese contexto, Trump escribió: “Estamos muy cerca de cumplir nuestros objetivos mientras consideramos reducir nuestros grandes esfuerzos militares en Medio Oriente”.

Del lado iraní, el vocero militar Abolfazl Shekarchi advirtió que “parques, zonas recreativas y destinos turísticos” no serán seguros para los enemigos del país. A la vez, la televisión estatal difundió un mensaje escrito del ayatollah Mojtaba Khamenei, quien destacó la respuesta interna frente a la guerra.