«Me equivoqué»: el audio de la torres de control durante la tragedia en el aeropuerto de Nueva York

El misterio sobre cómo un avión y un camión de bomberos terminaron chocando en una de las pistas más seguras del mundo se resolvió de la peor manera: un error humano admitido en vivo. Las grabaciones de la torre de control de LaGuardia revelan una cadena de fallos y una confesión que hiela la sangre: “Intenté comunicarme… y me equivoqué”, admitió el operador tras el impacto.

La secuencia duró apenas segundos, pero fue suficiente para sellar el destino del vuelo de Air Canada Express que llegaba desde Montreal con 80 personas a bordo.

Error humano en LaGuardia: audio revela la secuencia fatal de la inminente colisión, la cronología

La orden: El controlador autorizó al «Camión 1» a cruzar la pista 4 por el sector Delta. El error: En ese mismo instante, el avión CRJ-900 estaba tocando tierra en esa franja. La desesperación: «¡Deténgase, deténgase, deténgase!», gritó el operador por radio al notar que el avión se venía encima del vehículo. El impacto: A pesar del frenado, la aeronave embistió al autobomba, destrozando la cabina de mando.

Muerte en la cabina y milagro en la zona de pasajeros

El golpe fue quirúrgico y letal. El piloto y el copiloto murieron en el acto al recibir el impacto directo del camión contra la nariz del avión.

Sin embargo, dentro de la nave, el desenlace no fue una masacre total de milagro:

76 pasajeros salvaron sus vidas; muchos sufrieron heridas por la desaceleración brusca. 41 personas fueron hospitalizadas de urgencia en centros de Nueva York. 2 bomberos que iban en el camión resultaron con fracturas graves, pero están fuera de peligro.

«La prueba reina»: El audio que complica al controlador

Para la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), el audio no deja lugar a dudas. La frase «me equivoqué» del operador de turno es ahora la pieza central de una investigación por negligencia criminal.

Mientras los peritos analizan por qué fallaron los sistemas de alerta de incursión en pista (tecnología diseñada justamente para evitar que dos objetos coincidan en el mismo punto), el aeropuerto más importante de vuelos domésticos en Estados Unidos intenta recuperar la normalidad tras un cierre total de operaciones que duró más de 12 horas.