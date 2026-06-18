Cese de hostilidades y negociación nuclear: los detalles del acuerdo entre Estados Unidos e Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorándum de entendimiento con representantes de Irán que fija las bases para avanzar hacia un acuerdo de paz en Medio Oriente. El documento contiene 14 puntos que regulan el cese de hostilidades, la negociación de un tratado definitivo sobre medidas económicas y nucleares.

El texto contempla la reapertura del estrecho de Ormuz, el levantamiento gradual de sanciones contra Irán y un plazo de 60 días para negociar un acuerdo definitivo. El contenido fue difundido por un funcionario de la Casa Blanca a The New York Times.

Los principales puntos del acuerdo entre Estados Unidos e Irán sobre Medio Oriente y el programa nuclear

El primer apartado establece un cese inmediato y permanente de las operaciones militares entre ambas partes y sus aliados, además del compromiso de no iniciar nuevas acciones bélicas y respetar la soberanía del Líbano.

El segundo punto obliga a Estados Unidos e Irán a respetar la integridad territorial y la soberanía mutua, mientras que el tercero fija un plazo máximo de 60 días, prorrogable por acuerdo entre las partes, para cerrar el tratado definitivo.

El cuarto punto dispone el levantamiento progresivo del bloqueo naval impuesto por Estados Unidos y la retirada de fuerzas cercanas a Irán en un plazo de 30 días tras la firma del acuerdo final. El quinto establece que Irán garantizará la navegación segura por el estrecho de Ormuz y trabajará junto con Omán en la futura administración del paso marítimo.

El sexto apartado prevé un plan de reconstrucción para Irán con una inversión mínima de 300 mil millones de dólares, financiada junto a socios regionales de Estados Unidos. El séptimo contempla el levantamiento gradual de las sanciones estadounidenses y de otras restricciones internacionales.

Qué pasa con el programa nuclear, sanciones y activos congelados

El octavo punto reafirma que Irán no desarrollará armas nucleares y establece un mecanismo para tratar el material enriquecido bajo supervisión del OIEA. También prevé futuras negociaciones sobre el programa nuclear con un marco acordado entre ambas partes.

El noveno apartado mantiene el statu quo mientras avanzan las negociaciones: Irán conservará su actual programa nuclear y Estados Unidos no impondrá nuevas sanciones ni desplegará más fuerzas en la región.

Los puntos diez y once habilitan exenciones para las exportaciones de petróleo iraní y disponen la liberación gradual de fondos y activos congelados, sujetos a los mecanismos que acuerden ambas delegaciones durante las conversaciones.

Finalmente, los puntos doce, trece y catorce crean un mecanismo para supervisar el cumplimiento del memorándum, establecen el inicio de las negociaciones sobre el acuerdo definitivo una vez implementadas las primeras medidas y prevén que ese tratado sea respaldado mediante una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de la ONU.