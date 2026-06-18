Tras confirmar su viaje a Perú, el papa León XIV podría llegar a Argentina: el estadio que proponen para recibirlo

La confirmación de la visita del papa León XIV a Perú en noviembre de este año volvió a alimentar las expectativas sobre una escala en Argentina. Aunque el Vaticano aún no oficializó la gira, ya corren rumores de un encuentro multitudionario en un estadio de fútbol de Buenos Aires.

El anuncio de la visita a Perú fue realizado por el propio presidente, José María Balcázar, luego de una audiencia privada con el pontífice en el Vaticano. El viaje se desarrollará durante la primera quincena de noviembre y podría extenderse entre ocho y diez días.

La visita del papa León XIV a Argentina suma gestiones

La posibilidad de que León XIV llegue al país también cobró fuerza por los contactos entre el Episcopado argentino y las autoridades de un club de futbol argentino. Según informó Infobae, comenzaron conversaciones para evaluar la realización de un evento multitudinario en el estadio de River Plate.

De concretarse, sería la primera visita de un papa a la Argentina en casi cuatro décadas. Además, marcaría un fuerte contraste con el pontificado de Francisco, quien nunca regresó al país durante sus doce años al frente de la Iglesia Católica.

Además, las gestiones del Gobierno nacional comenzaron meses atrás. En febrero, el canciller Pablo Quirno viajó a Roma y entregó personalmente una carta firmada por Javier Milei para invitar al pontífice a visitar la Argentina.

Tras ese encuentro, Quirno escribió: «Hice entrega de una carta de invitación del Presidente al Papa León XIV para que visite nuestro país y reafirmé la voluntad de trabajar de manera conjunta por la paz». Desde el Ejecutivo estimaban entonces en «un 70% o más» las posibilidades de concretar el viaje antes de fin de año.

Perú confirmó la gira de León XIV y Uruguay también espera una escala oficial

Mientras Argentina aguarda la confirmación oficial, Perú ya tiene un cronograma tentativo. Balcázar indicó que León XIV recorrerá Lima, Chiclayo, Piura, Cusco y Pucallpa, con la posibilidad de sumar Puno e Iquitos.

El vínculo del pontífice con Perú es estrecho. Antes de ser elegido papa fue obispo de Chiclayo y el Gobierno peruano ya trabaja en la logística para trasladarlo hasta las localidades de Incahuasi y Cañaris, donde viven comunidades quechuahablantes. También se prevé una misa multitudinaria en un predio de 3.000 hectáreas en Reque.

Uruguay también integra el posible recorrido sudamericano. Desde la Cancillería de ese país habían señalado que trabajan para concretar una visita durante noviembre, en sintonía con la agenda regional que prepara la Santa Sede.

Por ahora, el Vaticano no confirmó oficialmente la presencia de León XIV en sudamerica. El protocolo establece que la decisión debe ser comunicada primero a la Conferencia Episcopal Argentina, aunque la confirmación de la escala peruana incrementó las expectativas.