China inaugura el puente más alto del mundo y corta distancias de dos horas a dos minutos

China abrió al público este domingo el puente más alto del mundo, el puente del Gran Cañón de Huajiang, con una altura de 625 metros y una longitud de tres kilómetros. La majestuosa obra, construida en apenas tres años, promete revolucionar la conectividad en la región sureña de Guizhou.

El puente se encuentra sobre un río, en medio de un paisaje montañoso, y se suma a la lista de grandes estructuras de la provincia, que también alberga el puente de Beipanjiang, de 565 metros de altura, actualmente el segundo más alto del planeta.

Según la agencia Xinhua, casi la mitad de los 100 puentes más altos del mundo se encuentran en Guizhou.

Durante la inauguración, autoridades, ingenieros y decenas de curiosos se congregaron para presenciar la apertura. Imágenes aéreas difundidas por la prensa local mostraron vehículos transitando la estructura, mientras las torres de apoyo azules se veían parcialmente cubiertas por nubes.

Una megaobra china que combina récord mundial, innovación tecnológica y desarrollo regional

Entre los principales beneficios, Zhan Yin, jefe del Departamento de Transporte provincial, destacó que el puente reduce los traslados de dos horas a apenas dos minutos, facilitando la movilidad y el desarrollo económico en la región.

China ha invertido fuertemente en grandes obras de infraestructura en las últimas décadas, impulsando un período de rápida expansión económica y urbanística. El puente del Gran Cañón de Huajiang se suma ahora como un emblema de esa ambición y de la ingeniería moderna a nivel mundial.