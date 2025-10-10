Terremoto en la Antártida de magnitud 7.8 alertó a las costas de Chile y Perú por posible tsunami

Un fuerte terremoto se registró en la tarde de este viernes en la Antártida de magnitud 7.8. Tras el movimiento telúrico, Chile emitió alerta de tsunami y Perú intensificó la vigilancia por la ubicación del sismo en una zona de alta actividad tectónica.

El hecho ocurrió a las 15:29:19 (hora local) en el Paso de Drake, a 262 kilómetros al norte de la Base Frei, que se encuentra en la Antártida de Chile, con una profundidad de 10.5 kilómetros.

Por este motivo, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) emitió estado de precaución por tsunami en el territorio antártico chileno, como así también emitieron alerta roja en la comuna de Cabo de Hornos. Las mismas fueron canceladas después de las 19.

Perú intensifica la vigilancia tras el terremoto en la Antártida

El movimiento telúrico fue reportado por el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC) y confirmado por la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú.

La Marina peruana se mantuvo atenta a los reportes de las estaciones de monitoreo, dado a la magnitud del terremoto y su ubicación en una zona de alta actividad tectónica. Cerca de las 19:30 descartaron la posibilidad de tsunami.