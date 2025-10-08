Más cerca de la paz en Gaza: Israel y Hamás acuerdan un plan inicial para terminar la guerra, según Donal Trump

Israel y Hamás han logrado un acuerdo sobre la “primera fase” de un plan de paz para pausar los combates e intercambiar reclusos, según afirmó este miércoles el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto», confirmó.

Y aseguró: «Israel retirará sus tropas a una línea acordada como los primeros pasos hacia una paz sólida, duradera y perdurable. Todas las partes serán tratadas de manera justa».

Los negociadores se han estado reuniendo en Egipto durante días para elaborar un plan de paz respaldado por Trump que el mandatario espera resulte en un fin permanente a la guerra que estalló hace dos años y traiga una paz sostenible a la región.

El acuerdo inicial fue confirmado por funcionarios israelíes y por Hamás, así como por el mediador Qatar. No está claro por el momento si las partes habían logrado algún avance en cuestiones más espinosas sobre el futuro del conflicto, como la futura gestión del territorio palestino y si Hamás depondrá las armas, como lo ha pedido Trump.

Primera fase del plan de paz en Gaza: Hamás exige la liberación de presos a cambio de 47 rehenes

Durante estas conversaciones, Hamás presentó una lista de prisioneros palestinos que exige liberar de las cárceles israelíes. A cambio, Hamas se comprometió a liberar a los 47 rehenes restantes (tanto vivos como muertos) que fueron capturados durante el ataque del 7 de octubre de 2023.

El anuncio de Trump generó una reacción inmediata del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien apoyó públicamente la propuesta estadounidense. No obstante, Netanyahu matizó horas después que Israel no respaldará la creación de un Estado palestino y que sus tropas permanecerán desplegadas “en la mayoría” del territorio de Gaza. Esta postura sembró dudas sobre la viabilidad y el alcance de la aplicación del plan de paz propuesto por Washington.

La guerra se desató tras el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, que causó la muerte de unas 1.200 personas (en su mayoría civiles) y el secuestro de 251. La campaña militar de respuesta lanzada por Israel ha devastado gran parte del enclave. El Ministerio de Salud de Gaza, gestionado por Hamás, reporta más de 67.000 palestinos fallecidos y cerca de 170.000 heridos, de los cuales la mitad son mujeres y niños. En este contexto, Trump declaró a la prensa que es “probable” que viaje a Egipto en los próximos días para continuar la ronda de negociaciones, lugar donde actualmente se encuentran reunidas las partes.