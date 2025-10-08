Video | Increíble hallazgo de CONICET cerca de Roca: encuentran el huevo fósil mejor conservado del mundo

Este lunes comenzó una nueva expedición de investigadores del Conicet en la Patagonia. Luego de la exitosa campaña en el Cañón Mar del Plata, 22 investigadores del Museo Argentino de Ciencias Naturales y de la Fundación Azara llegaron a Bajo de Arriagada, a 60 kilómetros de General Roca, para iniciar una nueva aventura, esta vez en busca de restos fósiles. Durante el segundo día, un descubrimiento deslumbró a todos: el de un huevo de dinosaurio carnívoro.

Esta expedición tiene la característica de ser la primera transmisión en vivo en el mundo de una campaña paleontológica que se extenderá hasta el viernes. Una iniciativa que cuenta con el respaldo de National Geographic Society.

El yacimiento de Bajo de Arriagada tiene 70 millones de años y según describieron, es una de las ventanas más completas al mundo previo a la extinción de los dinosaurios, con fósiles de mamíferos, serpientes, lagartos, nidadas de dinosaurios y varios ejemplares únicos en Sudamérica.

El primer día de la campaña, los investigadores se encontraron con una costilla del dinosaurio Bonapartenykus, un pequeño histórico que medía alrededor de 2,5 metros. Luego hallaron un hueso largo, algunos huevitos y unos dientes de mamíferos.

Sin embargo, el hallazgo que sorprendió a todos llegó este martes. «Cuando veníamos caminando nos encontramos con un nido. Nunca vimos un huevo tan bien preservado», aseguraron. Contaron que se trata de un huevo de dinosaurio carnívoro «muy parecido al Bonapartenykus».

La expedición sigue este miércoles con dos emisiones: de 11 a 12.30 y de 17 a 18.30.