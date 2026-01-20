Cómo fue el hallazgo de la basílica de Vitruvio en Fano, la obra del 19 a.C. que cambia la historia de la arquitectura

Las excavaciones revelaron estructuras de la basílica, como las columnas descritas en ‘De architectura’. (Foto: gentileza)

Italia fue el escenario de un descubrimiento que cambia la historia de la arquitectura. Arqueólogos desenterraron en la ciudad costera de Fano los restos del edificio diseñado por el arquitecto romano más influyente de la historia, la basílica de Vitruvio. La construcción era considerada un «fantasma»: se conocía por textos, pero jamás había sido vista.

Cómo fue el hallazgo de la basílica de Vitruvio en Fano

El hallazgo confirma la ubicación del único edificio público proyectado por el ingeniero de Julio César y valida la existencia física de la obra que fundamentó el tratado De Architectura, el único texto de Marco Vitruvio Polión (siglo I a.C.) que sobrevivió desde la antigüedad clásica.

Los restos incluyen partes del ábside y columnas monumentales que demuestran la magnificencia del edificio original, que funcionaba como centro cívico, tribunal y lugar de negocios en la Fano romana (entonces Fanum Fortunae).

Vitruvio, el arquitecto autor del tratado «De Architectura»

El descubrimiento fue accidental, sino el resultado de una combinación de obras urbanas y de investigación arqueológica.

Las primeras pistas surgieron en 2023 durante unas obras de remodelación en el centro histórico de Fano, precisamente cerca de la Piazza Andrea Costa. Los arqueólogos hallaron restos de muros romanos de un grosor inusual de 1,50 metros.

Lo sorprendente del hallazgo fue que los arqueólogos utilizaron el propio libro de Vitruvio como guía. El texto describía una disposición específica de columnas y proporciones. Como se encontraron las bases de las primeras columnas, los investigadores hicieron un cálculo de dónde debería estar la siguiente según las medidas vitruvianas. Cuando excavaron en el punto exacto, la columna apareció.

Luego de analizar los restos de las columnas monumentales y una inscripción que parece contener las iniciales «V» e «I», las autoridades italianas confirmaron que la estructura era coincidente con una precisión de centímetros con la descripción del Libro V de De Architectura.

El plano de cómo sería por dentro la basílica

La conexión de la basílica de Vitruvio encontrada en Fano con Leonardo Da Vinci

El nombre de Vitruvio es popularmente conocido gracias a Leonardo da Vinci. El genio renacentista estudió a fondo el tratado romano y, basándose en las proporciones humanas ideales descritas por el antiguo arquitecto, dibujó en 1490 el famoso «Hombre de Vitruvio» (la figura masculina inscrita en un círculo y un cuadrado).

El Hombre de Vitruvio es un dibujo acompañado de notas anatómicas de Leonardo da Vinci realizado alrededor de 1490 en uno de sus diarios. (Foto: gentileza)

La aparición de la Basílica cierra el círculo histórico: es la materialización de las teorías de proporción, firmeza y utilidad (firmitas, utilitas, venustas) que obsesionaron a Da Vinci 1.500 años después y que definieron la estética de Occidente.