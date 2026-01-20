Tragedia en el sur de Chile: el Gobierno confirma 20 muertos y daños devastadores por incendios

La emergencia forestal en la zona centro-sur de Chile alcanzó niveles críticos según el último balance del Comité de Gestión de Riesgos y Desastres (Cogrid) Nacional. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, confirmó que la cifra de víctimas fatales ascendió a 20 personas, mientras que las viviendas destruidas por el avance del fuego ya superan las 530.

En el desglose regional, el Bío Bío concentra la mayor parte de la tragedia con 19 fallecidos, mientras que en Ñuble la cifra se mantiene en una víctima fatal. Hasta el momento, el Servicio Médico Legal (SML) ha logrado identificar a seis de los fallecidos. En cuanto a la asistencia, se reportan 573 personas albergadas, aunque las autoridades aclararon que el número es dinámico y se actualiza constantemente.

Emergencia forestal en Chile: 20 víctimas y más de 550 viviendas destruidas por el fuego

El fuego obligó a la evacuación preventiva de cuatro centros de salud: Lirquén, Ríos de Chile, Penco-Lirquén y Chaimavida. De ellos, el Cesfam Ríos de Chile es el único que presenta daños materiales por la acción de las llamas.

Respecto a las medidas de seguridad, el Gobierno ratificó que el toque de queda se mantiene vigente exclusivamente para las zonas de Lirquén, Laja y Penco, en la provincia de Concepción. En la región de Ñuble, se decidió no implementar esta restricción para priorizar la agilidad en los procesos de evacuación de las zonas donde el combate sigue activo.

Desde el inicio de la emergencia el pasado 17 de enero, se han enfrentado un total de 142 incendios, de los cuales 31 permanecen en combate. La superficie total afectada a nivel nacional supera las 34 mil hectáreas, con un impacto devastador en el Bío Bío, donde se han perdido más de 27 mil hectáreas.

Ante la gravedad del escenario, el Ejecutivo designó ministras de enlace en las zonas críticas: Jessica López (Obras Públicas) en La Araucanía, Ximena Aguilera (Salud) en el Bío Bío e Ignacia Fernández (Agricultura) en Ñuble.