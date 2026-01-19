Hallazgo histórico en Italia: encontraron la mítica basílica que inspiró al «Hombre de Vitruvio» de Da Vinci

La Basílica de Vitruvio emergió de las excavaciones en la localidad de Fano. (Foto: gentileza)

Un misterio de 2.000 años llegó a su fin en el centro histórico de Fano en Italia. Excavaciones arqueológicas sacaron finalmente a la luz la prueba material que la historia buscaba desde la época imperial: los cimientos de la Basílica de Vitruvio. El hallazgo confirma la ubicación del único edificio público proyectado por el ingeniero de Julio César, lo que valida la existencia física de la obra que fundamentó el tratado De Architectura y las proporciones matemáticas del célebre boceto de Leonardo da Vinci.

El descubrimiento es monumental porque Marco Vitruvio Polión (siglo I a.C.) era conocido casi exclusivamente por sus escritos. Su tratado De Architectura es el único texto sobre la materia que sobrevivió desde la antigüedad clásica, pero no existían pruebas físicas de sus construcciones. Hasta ahora.

El fin del «edificio fantasma»

Durante siglos, historiadores y arquitectos buscaron sin éxito la basílica que Vitruvio describió minuciosamente en su libro. La falta de evidencia física había llevado a muchos a especular que el edificio quizás nunca existió o que había sido destruido por completo.

Sin embargo, trabajos de renovación urbana en el centro histórico de Fano sacaron a la luz estructuras murarias, pavimentos y columnas que coinciden con la descripción del ingeniero militar de Julio César. «Es la confirmación de que Vitruvio no fue solo un teórico, sino un constructor real», celebraron los responsables de la excavación.

La conexión con Leonardo Da Vinci

El nombre de Vitruvio es popularmente conocido gracias a Leonardo da Vinci. El genio renacentista estudió a fondo el tratado romano y, basándose en las proporciones humanas ideales descritas por el antiguo arquitecto, dibujó en 1490 el famoso «Hombre de Vitruvio» (la figura masculina inscrita en un círculo y un cuadrado).

El Hombre de Vitruvio es un dibujo acompañado de notas anatómicas de Leonardo da Vinci realizado alrededor de 1490 en uno de sus diarios. (Foto: gentileza)

La aparición de la Basílica cierra el círculo histórico: es la materialización de las teorías de proporción, firmeza y utilidad (firmitas, utilitas, venustas) que obsesionaron a Da Vinci 1.500 años después y que definieron la estética de Occidente.

Qué se encontró

Los restos incluyen partes del ábside y columnas monumentales que demuestran la magnificencia del edificio original, que funcionaba como centro cívico, tribunal y lugar de negocios en la Fano romana (entonces Fanum Fortunae).

Las excavaciones revelaron estructuras de la basílica, como las columnas descritas en ‘De architectura’. (Foto: gentileza)

El hallazgo no solo valida la historia de la arquitectura, sino que promete convertir a esta pequeña ciudad del Adriático en un nuevo epicentro del turismo cultural global.