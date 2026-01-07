Confirmado: la petrolera estatal de Venezuela anunció que inició negociaciones con Estados Unidos

La estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) confirmó este miércoles que mantiene negociaciones abiertas con Estados Unidos para concretar la venta de crudo. El anuncio ocurre bajo la fuerte presión de la administración de Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro, con el fin de reactivar el flujo de hidrocarburos hacia el norte después de años de sanciones.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la compañía venezolana intentó encuadrar el diálogo dentro de la normalidad corporativa: “Este proceso se desarrolla bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales, como Chevron, y está basado en una transacción estrictamente comercial, con criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes».

El plan de Washington: control total de la caja

Desde la Casa Blanca el mensaje fue diferente. Washington no solo busca comprar, sino también controlar la caja.

En las últimas horas el mandatario republicano afirmó que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles y advirtió que los ingresos por esas ventas serán administrados por Estados Unidos «para beneficio del pueblo venezolano».

La estrategia estadounidense fue detallada por el secretario de Energía, Chris Wright, quien precisó que su gobierno gestionará directamente la salida del crudo al mercado internacional.

“Vamos a poner en el mercado el crudo que esté saliendo de Venezuela, primero este petróleo atascado, y entonces, indefinidamente, hacia adelante, nosotros venderemos la producción que salga de Venezuela”, declaró Wright en una conferencia en Miami.

Además, sentenció: “Necesitamos tener ese poder y ese control de las ventas de petróleo para impulsar los cambios que simplemente deben ocurrir en Venezuela”.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, agregó que el acuerdo incluye la transferencia inmediata de petróleo que se encontraba bloqueado por sanciones, incluyendo el almacenado en buques que habían sido incautados en el Caribe.

Reunión clave en la Casa Blanca por el futuro petrolero de Venezuela

Este viernes el presidente Trump recibirá en la Casa Blanca a directivos de las mayores petroleras estadounidenses para afinar la logística de la operación. El objetivo es ambicioso: Trump estimó que el sector podría reactivarse en los próximos 18 meses.

No obstante, el sector privado mantiene la cautela. Si bien Venezuela posee las mayores reservas de crudo del mundo (17% del total global), su infraestructura está devastada y hoy solo produce entre 800.000 y 900.000 barriles diarios (apenas el 1% del mercado).

El propio secretario Wright reconoció ante empresarios que la tarea será titánica: “Tomará decenas de miles de millones de dólares y un tiempo significativo revitalizar esta industria venezolana”.

A pesar del escepticismo inicial, el funcionario insistió en que “la oportunidad es enorme” y que en el corto plazo se podrían sumar «varios cientos de miles de barriles adicionales al día».

Con información de EFE y AFP.