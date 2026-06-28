Cómo fue el trágico rescate de la familia de Lucas Trejo en Venezuela: alerta temprana y colapso en segundos

El dramatismo y la desesperación marcaron las 74 horas de búsqueda que terminaron con el peor final en el estado costero de La Guaira. Tras remover toneladas de hormigón en una carrera contra el tiempo, las brigadas de emergencia hallaron sin vida a los tres integrantes de la familia del futbolista argentino Lucas Trejo, atrapados bajo las ruinas del complejo residencial de Playa Grande.

El operativo civil y militar se transformó en una verdadera odisea logística. Las cuadrillas de rescate debieron excavar prácticamente a mano debido a una escasez crítica de maquinaria pesada y al colapso absoluto de los servicios energéticos, que dejó a la zona cero sin luz ni conectividad celular en las horas más determinantes.

Las tres víctimas fatales de nacionalidad argentina fueron identificadas oficialmente por las autoridades del Club Sport Marítimo:

Yanina Maranella (37), esposa del defensor central argentino.

(37), esposa del defensor central argentino. Aarón Trejo Maranella , hijo de la pareja.

, hijo de la pareja. Ainhoa Trejo Maranella, hija de la pareja.

Una ventana de dos horas y un escape imposible: qué se sabe del estado de la familia de Lucas Trejo

La reconstrucción del entorno familiar logró determinar con precisión los últimos movimientos de las víctimas antes del desastre sísmico. Yanina y sus dos hijos ingresaron al departamento de Playa Grande (Cumanagotto) cerca de las 16:00. Las esperanzas de encontrarlos a salvo se mantuvieron firmes hasta el último minuto, ya que el hijo menor debía asistir a una escuela de fútbol esa misma tarde y especulaban con que estuvieran fuera de la propiedad.

Sin embargo, el destino los atrapó dentro de la estructura. El portero del edificio llegó a emitir una alerta temprana de evacuación ante los primeros movimientos telúricos previos al gran impacto de las 18:00. Pese al aviso, la velocidad del colapso estructural fue tan fulminante que no les dio margen de tiempo para alcanzar las salidas de emergencia antes de que el bloque de departamentos se redujera a escombros.

El trágico desenlace de la familia del futbolista de 38 años —quien se enteró de la situación en Caracas mientras concentraba para la copa local— refleja la realidad extrema que golpea al norte venezolano tras el doblete sísmico de magnitud 7,2 y 7,5.

La infraestructura urbana quedó totalmente devastada y los equipos de rescate operan al límite de sus capacidades: