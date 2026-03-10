Donald Trump amenazó que atacará a Irán «20 veces más fuerte» si sigue deteniendo el flujo de petróleo en el Estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una fuerte advertencia contra Irán y aseguró que su país responderá con una ofensiva “20 veces más fuerte” si Teherán bloquea el paso de petróleo a través del Estrecho de Ormuz, uno de los corredores energéticos más estratégicos del mundo.

La advertencia del mandatario estadounidense llega en medio de un nuevo aumento de la tensión en Medio Oriente, luego de que la Guardia Revolucionaria iraní afirmara haber atacado un petrolero durante el fin de semana.

La advertencia de Donald Trump a Irán por el Estrecho de Ormuz

“Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el Estrecho de Ormuz, será golpeado por Estados Unidos VEINTE VECES MÁS FUERTE de lo que ha sido hasta ahora”, escribió Trump en su red social Truth Social.

El mandatario también endureció el tono al referirse a las posibles consecuencias de un bloqueo en esa vía marítima. “Eliminaremos objetivos fácilmente destructibles que harán prácticamente imposible que Irán se reconstruya como nación”, afirmó.

El jefe del Consejo Superior de Seguridad de Irán, Alí Larijani, amenazó el martes al presidente estadounidense y le advirtió: «A Irán no le asustan sus amenazas vacías. Otros más poderosos que usted intentaron eliminar la nación iraní y no lo consiguieron. ¡Cuídese usted de no ser eliminado!», replicó Larijani en X.

El tráfico por el estrecho de Ormuz, que da entrada al golfo Pérsico y por el que habitualmente transita un 20% del crudo mundial, está gravemente perturbado por la guerra estallada el 28 de febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. El lunes el precio del petróleo llegó a tocar los 120 dólares antes de estabilizarse cerca de los 100 dólares.

Estados Unidos aseguró que hoy será el peor día de ataques en Irán

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, dijo que los ataques contra Irán se intensificarán este martes, con los bombardeos más fuertes desde que Washington lanzó la guerra hace 10 días. «Hoy volverá a ser nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán», declaró Hegseth en una conferencia de prensa en el Pentágono.

En cuanto al calendario de la guerra, el presidente Donald Trump «tiene el control del acelerador. Es él quien decide», confirmó Hegseth.

«No me corresponde a mí suponer si es el principio, la mitad o el final» de la operación, señaló el secretario de Defensa.

Entre los objetivos del conflicto está la destrucción de la marina iraní, que ha sido atacada con «artillería, cazas, bombarderos y misiles lanzados desde el mar», afirmó el general Dan Caine, el jefe del Estado Mayor, junto a Hegseth.

Con Noticias Argentinas y AFP