Estados Unidos capturó un buque petrolero en el Índico y Donald Trump ordena fuego abierto en el estrecho de Ormuz

La administración de Donald Trump ha elevado el conflicto naval a una fase de combate directo. A través de su plataforma Truth Social, el mandatario anunció que impartió órdenes a la Armada para «atacar y hundir» cualquier embarcación iraní que interfiera con la navegación o participe en la colocación de minas en el Estrecho de Ormuz.

«No debe haber vacilación alguna», sentenció Trump, quien además exigió triplicar la intensidad de las tareas de desminado para quebrar lo que califica como la «extorsión internacional» de Teherán sobre el suministro energético global.

En sintonía con esta directiva, el Departamento de Guerra de EE. UU. confirmó que fuerzas especiales ejecutaron esta madrugada un abordaje de «derecho de visita» sobre el M/T Majestic X. El navío, un petrolero apátrida sancionado que transportaba crudo iraní, fue interceptado en aguas del Océano Índico.

«Las aguas internacionales no pueden ser utilizadas como escudo por actores sancionados», señaló el comunicado oficial, ratificando que las operaciones de interdicción se extenderán a cualquier punto del globo para asfixiar las redes de exportación de la República Islámica.

Ofensiva total en el estrecho de Ormuz: la órden de Donald Trump

La nueva regla de combate (ROE) de Trump marca un cambio drástico respecto a las maniobras de disuasión previas. La orden de fuego abierto apunta específicamente a las lanchas rápidas y buques de la Guardia Revolucionaria que operan sembrando minas en el canal de doble vía.

Según el reporte presidencial, la estrategia de defensa estadounidense ya habría causado bajas significativas en la flota iraní, pero la nueva instrucción busca la destrucción total de cualquier amenaza de sabotaje, independientemente de la envergadura del buque atacado.

Este endurecimiento operativo ocurre mientras Irán intenta consolidar su propio sistema de peajes ilegales en el estrecho. La Casa Blanca ha dejado claro que no reconoce ninguna autoridad persa sobre la vía marítima y que el Departamento de Guerra continuará negando a los «actores ilícitos» su libertad de maniobra.

La captura del Majestic X es la segunda operación de este tipo en menos de 72 horas, lo que demuestra una capacidad de despliegue que ya excede los límites geográficos del Golfo de Omán para trasladarse a rutas críticas del Índico (área de INDOPACOM).

El desminado como prioridad estratégica para Estados Unidos

El Pentágono ha recibido la instrucción de acelerar drásticamente la limpieza del fondo marino. Ante la advertencia técnica de que el desminado total podría tardar hasta seis meses, Trump busca forzar una «vía segura» mediante el uso de tecnología submarina y la neutralización inmediata de los sembradores de minas en el acto. Esta «triple intensidad» operativa tiene como objetivo reducir el impacto en los mercados internacionales, donde el petróleo se mantiene en niveles críticos por encima de los 100 dólares por barril.

Desde Teherán, la respuesta ante la captura de sus cargueros y la orden de hundimiento ha sido poner en alerta máxima sus baterías de misiles de largo alcance. Sin embargo, la estrategia de Washington de interceptar buques en aguas internacionales bajo el concepto de «buque apátrida» otorga un marco legal de combate que debilita la narrativa soberana de Irán.

Con la diplomacia en Pakistán totalmente paralizada, la región entra en un escenario de guerra naval abierta donde el control de cada barril de crudo se disputa con fuego de artillería.