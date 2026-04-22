Tensión en el estrecho de Ormuz: Irán abrió el fuego contra tres buques tras el bloqueo de Estados Unidos

La tensión en el Estrecho de Ormuz alcanzó un nuevo punto crítico este miércoles. La Guardia Revolucionaria de Irán abrió fuego contra tres buques mercantes, logrando la captura de dos de ellos: el portacontenedores de propiedad griega Epaminondas y el MSC Francesca, con sede en Ginebra.

Según el comunicado oficial de Teherán, las naves fueron incautadas por «operar sin los permisos necesarios» y «manipular sus sistemas de navegación», siendo escoltadas hacia la costa iraní. Un tercer buque de carga también fue atacado y permanece detenido en el agua, aunque no se reportaron heridos entre la tripulación.

Estos ataques se producen pocas horas después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara una prórroga indefinida del alto el fuego con Irán, que originalmente expiraba hoy. Sin embargo, Trump ratificó que mantendrá el bloqueo naval sobre los puertos iraníes, medida que afecta al 90% del comercio marítimo de la República Islámica.

Teherán calificó la continuidad de este bloqueo como un «acto de guerra» y una violación de la tregua, lo que ha derivado en el despliegue de fuerza en la vía por la que transita el 20% del petróleo mundial.

Parálisis diplomática y condiciones de Teherán

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, enfrió las expectativas de una resolución inmediata al asegurar que Irán no tiene planes de participar en una nueva ronda de negociaciones en Pakistán por el momento. La misión iraní sostiene que el diálogo es inviable mientras persista el cerco económico de Washington. Esta postura bloquea los esfuerzos del vicepresidente JD Vance, quien ha supeditado el levantamiento de sanciones a un compromiso iraní de desmantelar su programa nuclear y cesar el apoyo a milicias regionales.

La desconfianza es mutua: mientras Trump asegura que Irán está «al borde del colapso financiero» y utiliza el bloqueo como herramienta de presión, los asesores del Parlamento iraní consideran que la extensión de la tregua es una maniobra táctica para preparar una ofensiva militar de mayor alcance.

En las calles de Teherán, la Guardia Revolucionaria ha reforzado su retórica advirtiendo que está lista para responder con «golpes demoledores» ante cualquier intento de la Armada estadounidense por romper el control iraní sobre el estrecho.

Impacto económico de la guerra en Medio Oriente: el Brent supera los 100 dólares

La inestabilidad operativa en Ormuz ha impactado directamente en los mercados globales. El precio del crudo Brent superó este miércoles la barrera de los 100 dólares por barril, impulsado por el temor a un cierre prolongado de la ruta. Este incremento ya se traslada a los costos de logística y alimentos a nivel mundial, complicando el panorama para las bolsas europeas, que operan a la baja ante la incertidumbre en Medio Oriente.

Desde el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero, el Estrecho de Ormuz se ha consolidado como el epicentro de la presión estratégica. Con más de 30 ataques registrados contra embarcaciones en menos de dos meses, la libre navegación sigue siendo inexistente. Para los analistas internacionales, la región se encuentra en un estado de «paz armada» donde cualquier incidente menor entre la Armada de EE. UU. y la Guardia Revolucionaria podría detonar el fin definitivo del frágil cese al fuego.