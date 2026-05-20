Bolivia expulsó a la embajadora de Colombia por «injerencia» en las protestas

Bolivia anunció este miércoles la expulsión de Elizabeth García, la embajadora de Colombia a la que acusa de «injerencia» luego de que el presidente Gustavo Petro calificara las protestas que enfrenta el gobierno de Rodrigo Paz como una «insurrección popular».

Desde inicios de mayo, campesinos, obreros, mineros y otros trabajadores exigen con fuertes manifestaciones la renuncia del recién asumido mandatario boliviano, en medio de la peor crisis económica del país en cuatro décadas.

El mensaje de Bolivia luego de las declaraciones de Gustavo Petro

La decisión «responde a la necesidad de preservar los principios de soberanía, no injerencia y respeto mutuo entre Estados», dijo la cancillería boliviana en un comunicado.

El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que dio a la embajadora, Elizabeth García, un «plazo», sin precisar, para que abandone el país, y agregó que esta decisión no implica una ruptura de relaciones bilaterales.

En su cuenta en la red social X, Petro dijo el pasado domingo que «Bolivia vive una insurrección popular» como «respuesta a la soberbia geopolítica», y agregó que su gobierno «está dispuesto, si es invitado, a buscar fórmulas pacíficas de salida a la crisis política boliviana».

Bolivia «considera indispensable que toda valoración o pronunciamiento externo respecto de la situación interna del país» se haga con «responsabilidad» y «prudencia diplomática», precisó la cancillería.

En declaraciones a Caracol Radio este miércoles, Petro respondió al conocer la medida de Bolivia: «Si por proponer un diálogo sacan a la embajadora, es porque se están pasando a extremismos».

«Bolivia, tal como está en este momento, amerita que se abra a un gran diálogo nacional (…), o la consecuencia puede ser una masacre sobre la población», agregó el mandatario colombiano.

Con constantes enfrentamientos con la policía y bloqueos de carreteras que aíslan y mantienen desabastecida a la ciudad de La Paz, sede de gobierno, los manifestantes insisten en pedir la renuncia del presidente boliviano.

El gobierno de Paz considera que las protestas en su contra son un intento de «golpe de Estado» y que son orquestadas por el exmandatario socialista Evo Morales, prófugo de la justicia por un caso de presunta trata de una menor.

La expulsión de la embajadora colombiana llega un día después de que Estados Unidos respaldara públicamente a Paz.

«Esto es un ‘golpe’ financiado por esa alianza entre política y crimen organizado en toda la región» de América Latina, dijo el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau.

AFP