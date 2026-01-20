Descarriló otro tren en España: murió el maquinista y hay 20 heridos

El maquinista de un tren que chocó contra un muro de contención y descarriló en la ciudad española de Barcelona murió, mientras que 20 pasajeros resultaron heridos. Los detalles en esta nota.

Descarriló otro tren en España

Las autoridades locales informaron que se trata de una formación de Rodalies de la línea R4 que circulaba entre las estaciones de Sant Sadurní d’Anoia y Gélida.

Es el segundo accidente ferroviario que se registra en ese país tras el choque entre dos trenes en Adamuz, cuyo saldo de víctimas fatales es de 42.

Los diarios españoles indicaron que la línea de emergencias 112 recibió 28 llamados como consecuencia del hecho ocurrido esta noche en Catalunya.

Además, 15 dotaciones de bomberos participaban del operativo de urgencia en el lugar, mientras que el alcalde de Gélida agregó, antes de constatarse el fallecimiento del motorman: “Podemos decir que hay entre cuatro y seis personas graves y el resto son leves”.

