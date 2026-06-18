Donald Trump aplicó el primer punto del pacto con Irán y levantó el bloqueo marítimo

Estados Unidos puso en marcha este jueves uno de los principales compromisos asumidos en el acuerdo con Irán al levantar el bloqueo sobre el tráfico marítimo vinculado a los puertos iraníes. La medida fue confirmada por el Comando Central estadounidense (CENTCOM) y marca un cambio en la política aplicada desde el inicio del conflicto a fines de febrero.

La decisión implica el fin de las operaciones de interdicción marítima impulsadas por Washington. Según informó el CENTCOM en un comunicado difundido en sus redes, las restricciones quedaron sin efecto tras la entrada en vigor del memorando firmado entre ambos países.

El acuerdo entre Estados Unidos e Irán habilita otra vez la navegación comercial

«Hoy, las fuerzas estadounidenses levantaron el bloqueo sobre todo el tráfico marítimo que entra y sale de los puertos y zonas costeras iraníes, de acuerdo con las instrucciones del presidente», señaló el CENTCOM.

El mando militar precisó además que las embarcaciones con destino a puertos iraníes ubicados en el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán ya no encontrarán restricciones impuestas por Estados Unidos para ingresar o salir de esas terminales.

La declaración también indicó que «todos los esfuerzos de aplicación del bloqueo militar estadounidense han cesado». Sin embargo, aclaró que la Marina norteamericana mantendrá unidades desplegadas en la zona para verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos.

«Nuestros grandes buques de guerra permanecerán en el área general para garantizar que todos los aspectos del acuerdo sean respetados, obedecidos y permanezcan plenamente vigentes», agregó.

Donald Trump negó un pago millonario a Irán tras la firma del memorando

El levantamiento del bloqueo constituye uno de los primeros efectos concretos del memorando de entendimiento firmado este miércoles entre Washington y Teherán después de varios meses de negociaciones indirectas. El documento también contempla el restablecimiento de la navegación comercial y una hoja de ruta para debatir el futuro del programa nuclear iraní.

Tras la implementación del acuerdo, el presidente Donald Trump rechazó las versiones sobre un supuesto desembolso de 300.000 millones de dólares hacia Irán. Lo hizo a través de su red Truth Social, donde desmintió que exista una transferencia de fondos.

«No hay ningún pago de 300.000 millones de dólares a Irán por parte de Estados Unidos. ¡Eso es ‘fake news’!», escribió el mandatario estadounidense.

Trump también defendió el resultado del entendimiento alcanzado con Teherán. «Todo lo que hay para Estados Unidos es éxito, precios más bajos del petróleo y victoria. Miren el mercado bursátil», afirmó. El presidente había confirmado un día antes que firmó personalmente el memorando durante una actividad realizada en el Palacio de Versalles, en Francia, antes de que una copia fuera enviada a Irán para completar el procedimiento previsto.