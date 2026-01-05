EN VIVO
En vivo | Nicolás Maduro es trasladado al tribunal federal en Nueva York
A dos días de la captura de Nicolás Madura, el mapa geopolítico se reorganiza. Hoy Maduro conocerá oficialmente los cargos que afrontan. El minuto a minuto.
Tras un ataque, liderado por Donald Trump, que se realizó durante la madrugada del 3 de enero, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se encuentra privados de su libertad en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Estados Unidos.
Durante su traslado, desde Venezuela, el exmandatario venezolano escuchó los cargos por los que se lo capturaba. Hoy, las causas por conspiraciones narcoterroristas se harán oficiales ante la Justicia Federal. Seguí en Diario RÍO NEGRO el minuto a minuto.
Tensión máxima tras la captura de Maduro
Nicolás Maduro es trasladado al tribunal federal en Nueva York
Nicolás Maduro comparece hoy ante un juez en Nueva York por cargos de narcoterrorismo
La acusación vincula directamente al líder chavista con el «Cartel de los Soles» y señala a su esposa, Cilia Flores, como parte del círculo de poder que facilitó estas actividades ilícitas. El expediente judicial incluye antecedentes familiares, como la condena de dos sobrinos de Flores en 2017, para fundamentar la existencia de un entramado logístico y criminal de larga data.
Trump aseguró que Delcy Rodríguez “está cooperando” con Estados Unidos
“No me pregunten quién está a cargo, porque les daré una respuesta, y será muy controvertida”, sentenció Trump a bordo del Air Force One.
“Venezuela es ahora mismo un país muerto. Tenemos que recuperarlo, y vamos a necesitar grandes inversiones de las compañías petroleras para que la infraestructura esté lista para funcionar”, añadió.
Por otra parte, minimizó las críticas de Rodríguez ante el ataque de las fuerzas estadounidenses en su país y acotó que necesitan que les entregue acceso total a sus recursos: «Necesitamos acceso al petróleo y a otros recursos de su país que nos permitan reconstruirlo«.
El Gobierno de EE.UU. dijo que es «prematuro» hablar de elecciones en Venezuela
Delcy Rodríguez pagará «un precio muy alto» si no coopera, dijo Trump
En una entrevista telefónica con The Atlantic, el mandatario afirmó que el costo para Rodríguez podría ser incluso superior al que hoy enfrenta el dictador encarcelado. La amenaza escala la tensión política mientras Washington busca consolidar el control sobre el nuevo proceso de poder en el país caribeño.
El Ejército de Venezuela exigió que liberen a Nicolás Maduro: «La patria continúa»
Durante su mensaje, Padrino López reivindicó a Maduro como el líder «auténtico y genuino» de los venezolanos ante el quiebre de la soberanía nacional. Asimismo, hizo un llamado a la comunidad internacional para que observe con atención la violación de la Constitución que atraviesa el país tras la incursión norteamericana.
Además, reconoció a Delcy Rodríguez como la mandataria encargada. Padrino incluyó en un comunicado el fallo en el que la corte suprema ordena a Rodríguez a asumir el poder por 90 días.
Al menos 40 muertos»: el crudo informe de The New York Times sobre el operativo en Venezuela
En contraste con las cifras locales, el presidente Donald Trump aseguró en una entrevista con Fox News que la misión fue un éxito y no se registraron bajas entre los soldados estadounidenses. No obstante, el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, admitió que la operación enfrentó una resistencia activa: los helicópteros de extracción fueron blanco de ataques y una de las aeronaves resultó dañada por fuego cruzado antes de lograr regresar a su base.
Cristina Kirchner dijo que la captura de Nicolás Maduro fue un «secuestro» y que Estados Unidos crucé «un limite»
Según la líder peronista, la denominada «Operación Resolución Absoluta» es un plan estratégico para apoderarse de las mayores reservas de petróleo convencional del mundo. En su posteo, Kirchner remarcó que, más allá de las posturas sobre el gobierno de Maduro, no se puede negar que Washington ha vulnerado la soberanía regional.
Se puede estar a favor, en contra o no importarte el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, pero nadie puede negar que el pasado sábado por la madrugada la administración Trump en EEUU volvió a cruzar un límite que muchos pensábamos que no volvería a ocurrir.— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) January 4, 2026
En el pasado, la…
Estados Unidos aseguró que presionará si el Gobierno de Venezuela no toma las «decisiones adecuadas»
«Vamos a juzgar todo por lo que hagan, y vamos a ver qué hacen», dijo Rubio en el programa «Face the Nation» de CBS News. «Sí sé esto: que si no toman las decisiones adecuadas, Estados Unidos mantendrá múltiples palancas de presión para garantizar la protección de nuestros intereses», añadió.
«Queremos que el narcotráfico cese. No queremos ver llegar más pandillas a nuestro territorio (…) Queremos que la industria petrolera no beneficie a los piratas y a los adversarios de Estados Unidos, sino al pueblo», insistió Rubio. «La diferencia» con el gobierno de Nicolás Maduro es que «la persona que estaba al mando (…) era alguien con quien no se podía trabajar», añadió Marco Rubio.
Crisis en Venezuela: el Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia por la intervención de Estados Unidos
La medida surge tras la advertencia del secretario general de la ONU, António Guterres, quien señaló que la denominada operación “Resolución Absoluta” podría marcar un “precedente peligroso” para el orden institucional y el derecho internacional a nivel global.
Maduro pasó su primera noche en cárcel de Estados Unidos: Donald Trump dice gobernar Venezuela
El líder izquierdista fue extraído del país rumbo a Estados Unidos, donde finalmente fue llevado en helicóptero al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Allí enfrentará cargos de narcotráfico y terrorismo.
Trasladan a Nicolás Maduro al Centro de Detención
Nicolás Maduro aterrizó en una base militar en Nueva York
Se espera que el líder venezolano enfrente cargos por drogas y armas en la corte federal de Manhattan la próxima semana.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló este sábado una nueva acusación formal contra Maduro, junto con su esposa e hijo.
Maduro será trasladado al Metropolitan Detention Center de Brooklyn.
Habló Delcy Rodríguez, la vicepresidenta venezolana
En un Consejo de Defensa de la Nación, Rodríguez ratificó la vigencia del decreto de “estado de conmoción exterior” firmado por Maduro, aseguró que “se activa toda Venezuela” ante el conflicto externo y sostuvo que el país está listo para defender su soberanía y recursos.
¿Qué pasará con el precio del petróleo?
Venezuela posee aproximadamente una quinta parte de las reservas globales, un volumen que, según expertos internacionales, será determinante para la estabilización económica del país y el suministro de crudo pesado en la región.
A pesar de la magnitud del evento, especialistas como Phil Flynn de Price Futures Group, citado por CNN, señalan que el impacto inmediato en los precios de la gasolina podría ser limitado.
Argentina restringe el acceso de venezolanos
Revelaron la primera foto de Nicolás Maduro capturado
María Corina Machado: «Venezolanos, ¡llegó la hora de la Libertad!»
«Nicolás Maduro desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones. Ante su negativa a aceptar una salida negociada, el gobierno de los Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley», inicia el texto que la líder publicó en sus cuentas de la red social X e Instagram.
Venezolanos, llegó la hora de la libertad. pic.twitter.com/ehy20V1xm9— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 3, 2026
Quién es Delcy Rodríguez, la figura clave del poder en Venezuela
Las imputaciones que enfrenta Nicolás Maduro
Javier Milei celebró el accionar de Estados Unidos sobre Venezuela
Milei reposteó una noticia del sitio Infobae y en la cita, escribió: «La libertad Avanza. Viva la libertad carajo».
Trump confirmó la captura de Maduro y su esposa
Posteriormente, en una breve entrevista telefónica con el diario The New York Times, el mandatario estadounidense elogió la «brillante» operación militar.
«Una gran planificación y un montón de tropas y personas excelentes», dijo, citado por el periódico.
