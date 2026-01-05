En vivo | Nicolás Maduro es trasladado al tribunal federal en Nueva York

Tras un ataque, liderado por Donald Trump, que se realizó durante la madrugada del 3 de enero, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se encuentra privados de su libertad en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Estados Unidos.

Durante su traslado, desde Venezuela, el exmandatario venezolano escuchó los cargos por los que se lo capturaba. Hoy, las causas por conspiraciones narcoterroristas se harán oficiales ante la Justicia Federal. Seguí en Diario RÍO NEGRO el minuto a minuto.

