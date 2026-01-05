ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Mundo

EN VIVO

En vivo | Nicolás Maduro es trasladado al tribunal federal en Nueva York

A dos días de la captura de Nicolás Madura, el mapa geopolítico se reorganiza. Hoy Maduro conocerá oficialmente los cargos que afrontan. El minuto a minuto.

Te puede interesar

Redacción

Por Redacción

Tras un ataque, liderado por Donald Trump, que se realizó durante la madrugada del 3 de enero, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se encuentra privados de su libertad en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Estados Unidos.

Durante su traslado, desde Venezuela, el exmandatario venezolano escuchó los cargos por los que se lo capturaba. Hoy, las causas por conspiraciones narcoterroristas se harán oficiales ante la Justicia Federal. Seguí en Diario RÍO NEGRO el minuto a minuto.

Seguí el minuto a minuto de la situación en Venezuela

Tensión máxima tras la captura de Maduro

05/01 09:33

Nicolás Maduro es trasladado al tribunal federal en Nueva York

A dos días de su detención, el exmandatario de Venezuela es trasladado al tribunal federal de Nueva York para compararecer los cargos que afrontan. Tras su captura, en el avión le informaron que se lo acusaba de conspiración narcoterrorista.

Maduro es trasladado al Tribunal Federal de Nueva York.

05/01 07:58

Nicolás Maduro comparece hoy ante un juez en Nueva York por cargos de narcoterrorismo

El exmandatario venezolano se presentará este lunes al mediodía en una corte federal para ser notificado formalmente sobre los cargos de conspiración y tráfico de drogas que enfrenta en Estados Unidos. La fiscalía sostiene que Maduro lideró una estructura estatal destinada a introducir toneladas de cocaína en territorio estadounidense para desestabilizar el país.

La acusación vincula directamente al líder chavista con el «Cartel de los Soles» y señala a su esposa, Cilia Flores, como parte del círculo de poder que facilitó estas actividades ilícitas. El expediente judicial incluye antecedentes familiares, como la condena de dos sobrinos de Flores en 2017, para fundamentar la existencia de un entramado logístico y criminal de larga data.
04/01 23:27

Trump aseguró que Delcy Rodríguez “está cooperando” con Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Delcy Rodriguez está «cooperando» con Estados Unidos. En horas de la noche de este domingo, el líder republicano señaló que Estados Unidos está “a cargo” del país venezolano y que mantiene contactos con “la gente que acaba de asumir el cargo”.

“No me pregunten quién está a cargo, porque les daré una respuesta, y será muy controvertida”, sentenció Trump  a bordo del Air Force One.

Venezuela es ahora mismo un país muerto. Tenemos que recuperarlo, y vamos a necesitar grandes inversiones de las compañías petroleras para que la infraestructura esté lista para funcionar”, añadió.

Por otra parte, minimizó las críticas de Rodríguez ante el ataque de las fuerzas estadounidenses en su país y acotó que necesitan que les entregue acceso total a sus recursos: «Necesitamos acceso al petróleo y a otros recursos de su país que nos permitan reconstruirlo«.

04/01 18:01

El Gobierno de EE.UU. dijo que es «prematuro» hablar de elecciones en Venezuela

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, definió el nuevo enfoque pragmático de la Casa Blanca hacia Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. Si bien calificó a la líder opositora María Corina Machado como «fantástica», advirtió que la «realidad inmediata» es que la gran mayoría de su movimiento «ya no está presente» en el territorio venezolano.
04/01 14:58

Delcy Rodríguez pagará «un precio muy alto» si no coopera, dijo Trump

Trump dijo que Delcy Rodríguez pagará “un precio muy alto” si no coopera con la transición del país caribeño
El presidente de Estados Unidos lanzó una fuerte advertencia contra la encargada de la transición en Venezuela, Delcy Rodríguez, exigiéndole colaboración total tras la detención de Nicolás Maduro. Donald Trump aseguró que, de no hacer «lo correcto», la funcionaria enfrentará consecuencias severas por parte de su administración.
En una entrevista telefónica con The Atlantic, el mandatario afirmó que el costo para Rodríguez podría ser incluso superior al que hoy enfrenta el dictador encarcelado. La amenaza escala la tensión política mientras Washington busca consolidar el control sobre el nuevo proceso de poder en el país caribeño.
04/01 13:27

El Ejército de Venezuela exigió que liberen a Nicolás Maduro: «La patria continúa»

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, reclamó la libertad inmediata de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, tras la detención ejecutada por Estados Unidos. El funcionario calificó el operativo como un «secuestro» y advirtió que la acción militar representa un peligro directo contra la estabilidad institucional del mundo.

Durante su mensaje, Padrino López reivindicó a Maduro como el líder «auténtico y genuino» de los venezolanos ante el quiebre de la soberanía nacional. Asimismo, hizo un llamado a la comunidad internacional para que observe con atención la violación de la Constitución que atraviesa el país tras la incursión norteamericana.

Además, reconoció a Delcy Rodríguez como la mandataria encargada. Padrino incluyó en un comunicado el fallo en el que la corte suprema ordena a Rodríguez a asumir el poder por 90 días.
04/01 13:19

Al menos 40 muertos»: el crudo informe de The New York Times sobre el operativo en Venezuela

La ofensiva militar de los Estados Unidos en territorio venezolano dejó un saldo preliminar de al menos 40 fallecidos, según confirmó un alto funcionario del gobierno venezolano a The New York Times. El reporte detalla que el despliegue para la extracción de Nicolás Maduro incluyó bombardeos que afectaron tanto a efectivos militares como a civiles en zonas residenciales, particularmente en sectores de bajos recursos cercanos a puntos estratégicos.

En contraste con las cifras locales, el presidente Donald Trump aseguró en una entrevista con Fox News que la misión fue un éxito y no se registraron bajas entre los soldados estadounidenses. No obstante, el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, admitió que la operación enfrentó una resistencia activa: los helicópteros de extracción fueron blanco de ataques y una de las aeronaves resultó dañada por fuego cruzado antes de lograr regresar a su base.
04/01 12:00

Cristina Kirchner dijo que la captura de Nicolás Maduro fue un «secuestro» y que Estados Unidos crucé «un limite»

Desde su prisión domiciliaria en Constitución, la expresidenta Cristina Kirchner reapareció en redes sociales para cuestionar con dureza la intervención de Estados Unidos en Venezuela. La exmandataria calificó la operación como un «secuestro» y aseguró que la administración de Donald Trump volvió a cruzar un límite institucional inaceptable.


Según la líder peronista, la denominada «Operación Resolución Absoluta» es un plan estratégico para apoderarse de las mayores reservas de petróleo convencional del mundo. En su posteo, Kirchner remarcó que, más allá de las posturas sobre el gobierno de Maduro, no se puede negar que Washington ha vulnerado la soberanía regional.
04/01 11:49

Estados Unidos aseguró que presionará si el Gobierno de Venezuela no toma las «decisiones adecuadas»

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, manifestó que trabajará con los líderes actuales de Venezuela si toman «las decisiones adecuadas».

«Vamos a juzgar todo por lo que hagan, y vamos a ver qué hacen», dijo Rubio en el programa «Face the Nation» de CBS News. «Sí sé esto: que si no toman las decisiones adecuadas, Estados Unidos mantendrá múltiples palancas de presión para garantizar la protección de nuestros intereses», añadió.

«Queremos que el narcotráfico cese. No queremos ver llegar más pandillas a nuestro territorio (…) Queremos que la industria petrolera no beneficie a los piratas y a los adversarios de Estados Unidos, sino al pueblo», insistió Rubio. «La diferencia» con el gobierno de Nicolás Maduro es que «la persona que estaba al mando (…) era alguien con quien no se podía trabajar», añadió Marco Rubio.
04/01 11:20

Crisis en Venezuela: el Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia por la intervención de Estados Unidos

El máximo órgano de seguridad de las Naciones Unidas (ONU) convocó a una sesión de emergencia para este lunes con el fin de analizar la legalidad del despliegue militar estadounidense en Venezuela.
La medida surge tras la advertencia del secretario general de la ONU, António Guterres, quien señaló que la denominada operación “Resolución Absoluta” podría marcar un “precedente peligroso” para el orden institucional y el derecho internacional a nivel global.
04/01 08:39

Maduro pasó su primera noche en cárcel de Estados Unidos: Donald Trump dice gobernar Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, amaneció el domingo en una cárcel de Nueva York tras la impactante incursión militar con la que Estados Unidos lo capturó y dice haber asumido el control de ese país suramericano rico en petróleo.

El líder izquierdista fue extraído del país rumbo a Estados Unidos, donde finalmente fue llevado en helicóptero al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Allí enfrentará cargos de narcotráfico y terrorismo.
03/01 21:00

Trasladan a Nicolás Maduro al Centro de Detención

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores aterrizaron en Nueva York tras la captura por parte de Estados Unidos. En un avión, Maduro escuchó los cargos en su contra y luego fue trasladado en helicóptero desde la Base de la Guardia Nacional Aérea Stewart en Nueva York al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.
03/01 18:55

Nicolás Maduro aterrizó en una base militar en Nueva York 

Desde la CNN detallaron que el avión que transportaba al presidente de Venezuela capturado, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, llegó a la Base de la Guardia Nacional Aérea Stewart en Nueva York.
Se espera que el líder venezolano enfrente cargos por drogas y armas en la corte federal de Manhattan la próxima semana.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló este sábado una nueva acusación formal contra Maduro, junto con su esposa e hijo.
Maduro será trasladado al Metropolitan Detention Center de Brooklyn.
03/01 17:02

Habló Delcy Rodríguez, la vicepresidenta venezolana

La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez afirmó que Nicolás Maduro es el “único presidente de Venezuela” y exigió a Estados Unidos su liberación y la de su esposa, Cilia Flores.

En un Consejo de Defensa de la Nación, Rodríguez ratificó la vigencia del decreto de “estado de conmoción exterior” firmado por Maduro, aseguró que “se activa toda Venezuela” ante el conflicto externo y sostuvo que el país está listo para defender su soberanía y recursos.

Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela.

03/01 16:21

¿Qué pasará con el precio del petróleo?

La operación militar de Estados Unidos que culminó con la captura de Nicolás Maduro no solo ha sacudido el tablero político, sino que pone en el centro de la escena a la mayor reserva probada de petróleo del mundo.

Venezuela posee aproximadamente una quinta parte de las reservas globales, un volumen que, según expertos internacionales, será determinante para la estabilización económica del país y el suministro de crudo pesado en la región.

A pesar de la magnitud del evento, especialistas como Phil Flynn de Price Futures Group, citado por CNN, señalan que el impacto inmediato en los precios de la gasolina podría ser limitado.
03/01 15:18

Argentina restringe el acceso de venezolanos

La medida fue anunciada por Manuel Adorni quien precisó que las restricciones abarcan a funcionarios, miembros de las fuerzas armadas, empresarios vinculados al régimen y «sancionados por los EE.UU, entre otros» que estén relacionados con el régimen de Nicolás Maduro.
03/01 13:58

Revelaron la primera foto de Nicolás Maduro capturado

La imagen muestra a Maduro a bordo del buque militar USS Iwo Jima, esposado, con los ojos vendados, los oídos cubiertos y con una botella de agua en la mano.
03/01 13:06

María Corina Machado: «Venezolanos, ¡llegó la hora de la Libertad!»

La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, apareció con un comunicado para referirse por primera vez a la captura del chavista, Nicolás Maduro. 
«Nicolás Maduro desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones. Ante su negativa a aceptar una salida negociada, el gobierno de los Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley», inicia el texto que la líder publicó en sus cuentas de la red social X e Instagram.
03/01 11:45

Quién es Delcy Rodríguez, la figura clave del poder en Venezuela

Delcy Eloína Rodríguez, de 56 años, se ha consolidado como la figura femenina de mayor peso dentro de la cúpula bolivariana en Venezuela. Su ascenso político se aceleró tras la muerte de Hugo Chávez en 2013, cuando Nicolás Maduro asumió la presidencia 
03/01 10:30

Las imputaciones que enfrenta Nicolás Maduro

“Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido imputados en el Distrito Sur de Nueva York. Nicolás Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos”, publicó la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi
03/01 08:30

Javier Milei celebró el accionar de Estados Unidos sobre Venezuela

El mandatario argentino apareció en su red social X para destacar el operativo de Estados Unidos sobre Venezuela luego de que la noticia fuera confirmada por el propio Trump, quien aseguró que el dictador «fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, fuera del país».
Milei reposteó una noticia del sitio Infobae y en la cita, escribió: «La libertad Avanza. Viva la libertad carajo».
03/01 07:00

Trump confirmó la captura de Maduro y su esposa

«Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue, junto a su esposa, capturado y sacado del país«, aseguró Trump en su red Truth Social.
Posteriormente, en una breve entrevista telefónica con el diario The New York Times, el mandatario estadounidense elogió la «brillante» operación militar.
«Una gran planificación y un montón de tropas y personas excelentes», dijo, citado por el periódico.

Temas

Donald Trump

Estados Unidos

Nicolás Maduro

Venezuela

Tras un ataque, liderado por Donald Trump, que se realizó durante la madrugada del 3 de enero, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se encuentra privados de su libertad en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Estados Unidos.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios