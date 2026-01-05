Nicolás Maduro detenido en Estados Unidos: un fiscal federal pidió activar su extradición a la Argentina

El fiscal federal Carlos Stornelli solicitó que la Justicia active el protocolo de extradición de Nicolás Maduro, el ex presidente de Venezuela detenido en Estados Unidos. Se debe a la orden de captura internacional que se encuentra vigente en los tribunales de Comodoro Py por estar acusado de delitos de lesa humanidad.

La presentación tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°2, en el expediente CFP N° 2001/2023, a cargo del juez Sebastián Ramos; y que a la vez tuvo una solicitud de los querellantes Tomás Farini Duggan y el legislador de CABA, Waldo Wolff.

Stornelli contextualizó que la situación de detención sobre Maduro en Estados Unidos «ha tomado estado público» y puntualizó que sobre el exmandatario también pesa un «llamado de V.S. a prestar declaración indagatoria, con orden de detención vigente, todo ello en virtud de la manda de la Excma Cámara de Apelaciones del Fuero”.

El fiscal adhirió a la solicitud de los querellantes «a los fines de que sea sometido al presente proceso» y sostuvo que su planteo presenta «una cuestión urgente en virtud del aludido estado de detención».

De qué está acusado Nicolás Maduro en Argentina y en Estados Unidos

En el país, el ex presidente de Venezuela es investigado por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad bajo el principio de jurisdicción universal, que habilita a los tribunales argentinos a intervenir -independientemente del lugar o la nacionalidad de las víctimas-.

Además de Maduro, en el expediente figuran otros altos funcionarios del régimen chavista en Venezuela: entre ellos, Diosdado Cabello.

La orden de captura internacional fue dictada en septiembre de 2024, tras la decisión de le Cámara Federal porteña de evaluar medidas cautelares para asegurar la sujeción de los imputados. Asimismo, el juez Ramos dispuso citar a indagatoria y emitió el pedido de detención.

Desde Infobae reportaron que el expediente incorpora informas de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU; y que dentro del mismo hay cassos de torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales atribuidas a las fuerzas de seguridad de Venezuela desde el 2014.

La extradición será canalizada por la vía diplomática, según dicta el procedimiento de la normativa internacional y de los tratados vigentes entre Argentina y Estados Unidos. En este sentido, la Cancillería argentina será la encargada de llevar a cabo las gestiones correspondientes.

En paralelo, Maduro enfrenta en el país norteamericano cargos por conspiración para el narcoterrorismo, cuyas acusaciones recaen sobre él desde el año 2020.

Entre los presuntos delitos figuran la conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para la posesión de ese tipo de armas contra los Estados Unidos.