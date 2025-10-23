Donald Trump canceló su anunciada reunión con Vladimir Putin: «No me pareció apropiado»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que canceló la reunión que tenía prevista con su homólogo ruso, Vladimir Putin.

Qué dijo Trump sobre la cancelación de la reunión

«Hemos cancelado la reunión con el presidente Putin», declaró Trump a los periodistas en la Casa Blanca.

«Simplemente, no me pareció apropiado», añadió. «No sentí que fuéramos a llegar a donde teníamos que llegar. Así que la cancelé, pero la haremos en el futuro», detalló Trump.

La semana pasada, el mandatario estadounidense había dicho que se reuniría con Putin en Budapest, capital de Hungría, para sostener diálogos, tras una conversación telefónica entre los dos líderes. Sin embargo, el martes afirmó que dicha reunión sería «una pérdida de tiempo», en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca.

Donald Trump y los ataques a una embarcación

Donald Trump, informó días atrás que el ejército estadounidense atacó una embarcación vinculada al narcotráfico en aguas internacionales próximas a la costa venezolana, provocando la muerte de seis hombres que se encontraban a bordo.

A principios de octubre, la administración Trump notificó al Congreso mediante un memorándum que Estados Unidos se encuentra en un «conflicto armado no internacional«.

